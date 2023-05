ZALAEGERSZEGI HÍREK

Átadták a díszpolgári és a Pro Urbe díjakat Zalaegerszegen

Varga Mihály pénzügyminiszter, valamint Zalaegerszeg és a vármegye vezetőinek jelenlétében adták át pénteken délelőtt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörése 175. évfordulójának évében, a város napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen a városi kitüntetéseket a díszteremben – olvasható a Zalai Hírlapban. Idén a „Zalaegerszeg város díszpolgára” címet prof. dr. Palkovics László egykori innovációs miniszternek, az MTA doktorának nyújtották át, „Pro Urbe Zalaegerszeg” címet dr. Lepsényi Imre, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott pedagógusa és igazgatója, valamint a Griff Bábszínház vehetett át. S a közigazgatásban végzett kiemelkedő szakmai munkáért elismerésben részesítették Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dolgozóit is.

Gyerekfoglalkozások és ingyenes látogatás

Május 13., Zalaegerszeg város napja, amihez a Göcseji Múzeum is csatlakozott idén. Ebből az alkalomból szombaton ingyen tekinthették meg a látogatók a közgyűjteményt, köztük az Elődeink élete állandó kiállítást, benne Egerszeg várának makettjét – írja a zaol.hu. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon ugyancsak „váras” játékokkal készültek, így többek között játékmaketten építhették fel Egerszeg várát, falovacskára pattanva még a várfalat is megostromolhatták, és díszes, ékköves koronát készíthettek a gyerekek.

Hanna Wojdała-Markowska krosnói textilművész kiállítása Zalaegerszegen

Foglalkozással egybekötött tárlatmegnyitó volt szombaton délután a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A Göcseji Múzeum meghívására ezúttal Hanna Wojdała-Markowska krosnói textilművész érkezett a vármegyeszékhelyre – tudósít a Zalai Hírlap. A lengyel textilművészet történelmébe nyerhettek betekintést a workshopra jelentkezők. A társalgó asztalain szebbnél szebb, különféle mintájú, vastagságú és színű szövetdarabokból válogattak a vállalkozó kedvűek, hogy a művész segítségével elkészíthessék saját, ragasztott kollázskompozíciójukat. A résztvevők előtte vetített képes előadáson ismerhették meg a 16-17-18. századi lengyel textilkézművesség kiemelkedő kincseit, köztük középkori krakkói gobelinremekeket a waweli királyi palotából, illetve barokk ruhadarabokat, hímzéseket. Az alkalmi foglalkozáson francia, spanyol és olasz textilipari maradékokat használtak fel.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Bővítik a parkolókat a keleti városrészben Nagykanizsán

Új, 45 férőhelyes parkoló épülhet a keleti városrészben, a Munkás utca 10. és a Kazanlak krt. 1. szám közötti területen. A fejlesztés az 588 millió forint kormányzati támogatás egy részéből valósulhat meg – olvasható a Zalai Hírlapban. Nagykanizsa alpolgármestere, Bizzer András beszélt arról is, hogy a keleti városrészben a parkolóbővítés mellett közlekedésbiztonsági fejlesztések is megvalósulnak a közeljövőben. Új gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki, a már meglévők közül pedig többet a nagyobb biztonság érdekében okos zebrává alakítanak át. Ezek a beruházások szintén az 588 millió forintos kormányzati fejlesztési támogatásból valósulnak meg.

Állami kitüntetésben részesült a nagykanizsai Horváth István nyugállományú rendőr alezredes

A minap Eszterházy Miksa-díjat vehetett át a magyar sport napja alkalmából Horváth István nyugállományú rendőr alezredes, akit a sportolás népszerűsítésében és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésében végzett kimagasló munkájáért ismertek el – tudósít a Zalai Hírlap. Balogh László polgármester is gratulált az állami kitüntetéshez. Mint mondta: Horváth Istvánnak elévülhetetlen érdemei vannak a siketek sporthoz való hozzáállásában. A Magyar Hallássérültek Sportszövetségének tagjaként a hallássérült teniszezők szakágvezetője korábban maga is válogatott teniszező volt, sőt, a siket sportolók olimpiáján is szerepelt.

Újabb szállítmány indult Csaba testvérhez Erdélybe

Immár 10 éves hagyomány, hogy nagykanizsai vállalkozók segítik Böjte Csaba testvér gyermekotthonainak működését. 2013-ban indult útnak először a nagykanizsai Csécsei Gábor ötletgazda egy mikrobusszal – írja a Zalai Hírlap. Azóta a folyamatos karitatív akciókba sokan beszálltak, a piarista iskolától kezdve a Jézus Szíve-plébánián át a Király Gyógyszertárig és még sorolhatnánk. A közelmúltban újabb adományszállítmány indult útnak, ezúttal a marosvásárhelyi Szent Cecília Otthonba, mely nemrég nyitotta meg kapuit és számos berendezési tárgy hiányzott még ahhoz, hogy komfortos lakhatást biztosíthasson a nehéz sorsú lakóknak, gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. A nagylelkű kanizsai felajánlók révén egyebek közt paplanok, párnák, matracok, mosógép, függönyök, sötétítők, televíziókészülék, mosogatógép, háztartási eszközök, edények, serpenyők, lábasok, poharak, bútorok, porszívó és különféle kerti eszközök érkeztek az otthonba a közelmúltban.

KESZTHELYI HÍREK

Öt fejlesztést adtak át, s a sor a jövőben folytatódik a keszthelyi campuson

Százmillió forintos fejlesztéscsomagot adtak át a MATE Georgikon campusán Keszthelyen. Most öt kisebb-nagyobb beruházást avattak – olvasható a Zalai Hírlapban. Prof. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora emlékeztetett: az elmúlt két évben kétmilliárd forint értékben indultak beruházások a keszthelyi campuson, ami 30-40 év tükrében jelentős előrelépés. Most elkészült a növényvédelmi drónpilótaképzés előadó- és számítógépes terme, amely megalapozza a hamarosan induló oktatást. Simon Szabina, az ország első női drónpilótája, a Georgikon munkatársa a keszthelyi képzésben is közreműködik majd. Arról szólt: első lépésben pilóta nélküli légi járművezetői igazolványt szerezhetnek a résztvevők, majd erre épül a drónpilóta-tanfolyam. Ezen túl állagmegóvó beruházások történtek, felújították például a campus egyik épületének tetőszerkezetét s nyílászárókat is cseréltek. Ezen munkák helyszíne a D-épület, illetve a Pethe Ferenc Kollégium volt. A bejárással egybekötött avatón átadták a streetball-palánkot és az úgynevezett Brexi-teraszt is, amely a hallgatók kikapcsolódását szolgálja.

Sokrétű kínálat várja idén a KeszthelyFest látogatóit júliusban

A város legfontosabb kulturális rendezvénye idén a KeszthelyFest lesz, amely kiváló előadókat és sokrétű kulturális programsort vonultat fel, több helyszínen. Erről beszélt a pénteki beharangozó sajtótájékoztatón Manninger Jenő polgármester, kiemelve, a július 6-9. közötti rendezvényt a Veszprém-Balaton EKF-projekt támogatja – tudósít a zaol.hu. Ezúttal a Viviera Beach is csatlakozik a fesztiválhoz, tovább bővítve annak kínálatát. A nagykoncerteken a Csík zenekar Presser Gáborral, az Első Emelet és az R-GO lép fel, a kisebbeket és a családokat pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint az Iszkiri zenekar is szórakoztatja. Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója sorolta a további különlegességeket. Négy helyi képzőművész festményeken örökíti meg a fesztivál pillanatait, s ezekből a képekből mini tárlat nyílik majd a Balaton Színházban. Az egészségtudatosság jegyében pedig a családoknak „mentes főzősarkot” hoznak létre, ahol Herczeg T. Andrea és Vágó Piros rádiós műsorvezető készít majd csodás ételeket, akár a látogatókkal közösen. Az irodalom szintén újdonságként jelenik meg az idei programsorban. E „szekció” helyszíne a Klassz Kultbisztró lesz.

A fürdőváros intenzív kapcsolatokra törekszik a keleti nemzetekkel is

A Türk Államok Szervezetének magas rangú delegációja érkezett Hévízre, hogy ötleteket nyerjen a turizmus fejlesztéséhez – tudósít a Zalai Hírlap. Jöttek azeri, kazah, kirgiz, török és üzbég szakemberek és politikusok is. A korábbi nevén Türk Tanácsban Magyarország 2018 óta megfigyelői státusszal rendelkezik. A csoportot Papp Gábor polgármester is fogadta. A türk vendégek Hévízen jó gyakorlatokkal ismerkedtek. Felkeresték a fürdőt, tájékoztatást kaptak a gyógyászatról, a város gasztronómiai kínálatából is ízelítőt nyerhettek, és a helyi szakemberekkel az együttműködés további lehetőségeiről egyeztettek.