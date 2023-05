- A Zalakerámia Zrt. tófeji üzemében zajló létszámcsökkentés kapcsán indokolt lehet a kérdés: mit jelent a csoportos létszámleépítés?

- A létszámcsökkentés akkor minősül csoportosnak, ha a munkáltató 20 és 100 fő közötti munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 fő, 100 és 300 közötti munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 10 %-a, 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig legalább 30 fő munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül, működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.



- Milyen leépítést, hány főre, milyen indokkal jelentett be a Zalakerámia a tófeji gyáregységére vonatkozóan? Milyen lehetőségei vannak ezután a dolgozóknak?

- A Zalakerámia Zrt., mint munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre irányuló szándékát az elmúlt két évben megtapasztalt energia- és munkaerőköltségének emelkedésével, valamint a háború okozta gazdasági bizonytalansággal és az azt követő egyéb, nem várt körülményekkel indokolta.



- Mi az eljárás időben, anyagiakban, mit jelent a csoportos leépítés, jár-e előnnyel valamelyik fél számára?

- A szándékbejelentést követően a foglalkoztató megkezdte a tárgyalásokat az üzemi tanáccsal, melyet a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább tizenöt napig kell folytatni. Ha a tárgyalást követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésről döntött, erről az érintett munkavállalókat és az illetékes járási hivatalt a felmondás, illetve a jognyilatkozat közlését - legalább 30 nappal - megelőzően tájékoztatnia kell. A foglalkoztatónak a döntésben az érintett munkavállalók pontos létszámát, valamint a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését is szükséges meghatároznia.



- Tud-e segíteni a kormányhivatal a munka nélkül maradóknak az álláskeresésben, mi az átmeneti, álláskereső járadékfolyósítás szabálya, menetrendje?

- Az elbocsátásra kerülő munkavállalók ismételt elhelyezkedését az illetékes járási hivatal különböző szolgáltatásokkal, tanácsadással tudja elősegíteni. A létszámcsökkentésben érintett dolgozókkal már az eljárás alatt, a munkaviszony megszűnése előtt megtörténik a kapcsolatfelvétel, mely mindkét fél részére előnyös, hiszen ennek során részletes tájékoztatást adunk a kínálkozó álláslehetőségekről. A munkavállalók a jogviszony megszűnését követően álláskeresési ellátásban részesülhetnek, melyre abban az esetben lehetnek jogosultak, ha a kérelem beadását megelőző 3 éven belül legalább 360 nap jogszerző idővel rendelkeznek. Az ellátás maximális hossza 90 nap, az ellátás havi összege pedig a bruttó bér 60%-a, maximum a legkisebb munkabérnek megfelelő összeg lehet. Az érintettek emellett képzésben vehetnek részt, továbbá elhelyezkedésük segíthető bértámogatással és vállalkozóvá válási támogatást is kaphatnak, a feltételek teljesítése esetén. Azon álláskeresők pedig, akik esetében az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, az álláskeresési járadék folyósítását követően nyugdíj előtti álláskeresési segélyre lehetnek jogosultak.

Korábbi cikkünk: https://www.zaol.hu/helyi-gazdasag/2023/05/letszamcsokkentes-a-zalakeramia-zrt-nel

https://www.zaol.hu/helyi-gazdasag/2023/05/letszamleepites-a-zalakeramia-tofeji-uzemeben