ZALAEGERSZEGI HÍREK

Megmutatták tehetségüket a fogyatékkal élők

Mintegy 150 fellépővel emlékezett meg az esélyegyenlőség napjáról a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete szerda délután a Keresztury Dezső Művelődési Központban – olvasható a Zalai Hírlapban. Az Esély Gálára az egész vármegyéből érkeztek vendégek, a program létrejöttét a város mellett civil szervezetek és vállalkozók is támogatták. A különleges tehetségű fiatalok hónapok óta lelkesen készültek, hogy megmutassák egymásnak és a nagyközönségnek zenei, prózai, táncos tudásukat. Mint elhangzott, az esemény célja, hogy a sérült emberek közelebb kerüljenek a társadalom többi tagjához. A gála fővédnöke Balaicz Zoltánné volt. A szakmai védnökségre idén a Down-Mosolyambulancia Egyesületet kérték fel. Molnár-Péter Tímea elnök kiemelte, megtisztelő a felkérés, annál is inkább, mivel az egyesületet nemrég, 2019-ben hozták létre.

Új szobor a fásítók emlékére Zalaegerszegen

Újra szobor tiszteleg a parkerdő telepítői előtt. A Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület által nyert pályázati támogatást felhasználva készült el Boa Endre népi fafaragó iparművész alkotása, melyet szerdán adtak át a madarak és fák napja alkalmából – írja a zaol.hu. A Zala-völgyi parkerdő létrehozóinak állítottak emléket, amikor 1979 márciusában felavatták Horváth Ernő alkotását. A Tormaföldéről származó, 220 éves kocsányos tölgy törzsére csemetét ültető pár alakját faragta a művész. A mementót az idő kikezdte, el kellett bontani. Ezt Balaicz Zoltán polgármester idézte fel szerdán, az új szobor avatásakor. Ez is tölgy, Szepetnek közelében terebélyesedett,mondta a Fásítók alakját kifaragó Boa Endre. A 260 centi magas törzset félbevágta, mert ez megakadályozza a későbbi repedést és a korhadást, magyarázta.

Túrázva mondtak Petőfi-verseket a zalaegerszegi könyvtárosok

A közösségi értékekre és a közösség megtartó erejére hívja fel a figyelmet a Közösségek hete országos rendezvénysorozat május 8-14. között, amelyet idén a Petőfi 200 emlékévhez csatlakozva szerveztek meg. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár “Zöld föld felett, kék ég alatt” munkatársi gárdája a programhoz kapcsolódva a Horhosok útján teljesítette a 8 km-es távot. A pihenők során minden alkalommal egy-egy Petőfi tájköltészetét bemutató verset szavaltak el. A könyvtárosokat Sustik Tiborné Edit bronzjelvényes gyalogos túravezető kalauzolta. Az erőpróbán 13 könyvtáros és Bogyó kutyus vett részt – írja a zaol.hu.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Vadászpilóta előadása a bátorságról és a bajtársiasságról a nagykanizsai Halis-könyvtárban

A hetedik előadást tartották a Hadak útján hadtörténeti előadássorozat keretében a nagykanizsai Halis-könyvtárban. Az eseményt szervező amatőr történelemkutató, Huszár András ez alkalommal Németh Zoltán nyugállományú őrnagyot, vadászpilótát hívta meg – olvasható a Zalai Hírlapban. A megjelenteket Balogh László polgármestere köszöntötte. Németh Zoltán a rendszerváltás időszakában aktív vadászpilótaként rendkívül sokat tett azért, hogy megújuló magyar légierő a második világháborús hős elődök nyomdokaiba lépjen. Bajtársaival életre keltették a régi jelképeket, így 1945 után újra felbukkant az üvöltő puma fej. Felkutatták az egykori pilótákat, s rövid idő alatt barátság szövődött köztük és a sokat megélt veteránok között, akik rendkívül boldogok és hálásak voltak, hogy a sok évtizednyi megaláztatás és elhallgatás után tisztelik és megbecsülik őket.

Tánc és zene két napon át Nagykanizsán

Remek szórakozást ígér a május 19-20-án megrendezésre kerülő Utca Tánc Fesztivál, a két nap során közel 800 táncos szórakoztatja a közönséget a belváros több pontján. A részletekről szerdán tartott sajtótájékoztatót Lekszikov Csaba szervező és Berta Krisztián önkormányzati képviselő - írja Zalai Hírlap. Lekszikov Csaba elmondta: a hetedik alkalommal megrendezendő fesztivál minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz, a meghívott közel 40 tánccsoport az Erzsébet téren felállított két színpadon, az Ady utcában és a Fő úton tartja bemutatóit. A két nap során négy koncertre is sor kerül. Berta Krisztián önkormányzati képviselő hozzátette: a fesztivál egyértelműen a város kulturális életét színesíti, arról nem is beszélve, hogy számos kísérőprogram, például stand up comedy műsorok is lesznek a Kiskastély udvarán.

Csillogó képek kavalkádja a kanizsai Medgyaszay Házban

Kaleidoszkóp címmel nyílt meg kedden a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI képzőművészet szakos növendékeinek kiállítása a Medgyaszay Házban - írja a zaol.hu. A tárlatot Stamler Lajos művésztanár ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, aki kiemelte: a művészeti iskola egyik célja, hogy a tehetségeket minél korábban felismerje és a képzésüket hosszú távon biztosítsa. Ha valaki fiatalkorban használja az agyát és a kezét egyszerre, vagyis e kettő koordinációját, ráadásul megtanulja a vizuális nyelvet, akkor gyorsan fejlődik a képzelőereje. A lélek gazdagsága, az érzelmi intelligencia is ezzel a plusztudással együtt épülhet ki. Nem könnyű ez a feladat, sőt kihívásokkal is jár, de a képeket elnézve megéri energiát fordítani a gyerekek tanítására.

KESZTHELYI HÍREK

A város elkötelezett civiljei erősítenék Szendrey Júlia kultuszát

A Szendrey-kultusz erősítéséről beszélgettek a Közösségek hete egyik keszthelyi programján a város híres szülöttének emlékét ápoló szakemberek és civilek a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen. Rajnai Virág Éva, az intézmény vezetője a Zalai Hírlapnak elmondta, az országos sorozat a közösségi értékekre és a kezdeményezések erejére hívja fel a figyelmet. Dr. Lukács Gábor, a Georgikon egyetemi docense elevenítette fel Szendrey Júlia keszthelyi szülőházának néha viszontagságos évszázadait, majd kerekasztal-beszélgetés következett, amelynek résztvevői Petőfi Sándor feleségének szerepéről, kultuszának erősítéséről és a jövő lehetőségeiről, feladatairól váltottak szót.

A keszthelyi VSZK újabb dicsősége: Lukács Bence második lett a szakmai versenyen

Lukács Bence, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikumának 5/13 A osztályos diákja második helyezést ért el az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjében. A vendéglátás-szervezők viadala többkörös volt. Előbb egy interaktív írásbeli fordulót kellett teljesíteniük, ahonnan a legjobbak a középdöntőbe jutottak. Lukács Bence sikerrel vette az akadályt, s ekkor intenzív felkészülés kezdődött, amelynek köszönhetően a következő körben is kiemelkedő eredményt ért el, így bejutott a fináléba. A fővárosi döntőben öt diák – három szegedi, egy győri és a keszthelyi fiatalember – versengett. Lukács Bence a tanulmányai mellett évek óta szakácsként dolgozik, s ebben a szakmában szeretne minél jobban elmélyedni, idővel pedig saját üzletet nyitna, árulta el a Zalai Hírlapnak.

Több mint tíz éve szolgálja a környezeti nevelést a Zöld Zala

A Zöldek Tanácsa és a Fejér György-könyvtár idén is megrendezte Keszthelyen a Zöld Zala vetélkedőt általános iskolás fiataloknak. A döntőben gyenesdiási siker született – tájékoztat a zao.hu. A Zöld Zala 2009-ben indult, s azóta – két covidos év online programja mellett – minden esztendőben várják az ifjakat a szervezők, akiknek célja, hogy felhívják a figyelmet Keszthely és környéke természeti értékeire, illetve a környezettudatos életmódra. A versenyre – amelynek a bibliotéka olvasóterme adott otthont – nemcsak a város, hanem a tágabb térség iskoláiból is érkeztek általános iskolás diákok, a rájuk váró feladatok pedig a környezeti nevelést szolgálták.