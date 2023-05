ZALAEGERSZEGI HÍREK

Útburkolat-felújítási munkák a Gesztenyési utcában

A Kovács Károly Városépítő Program keretében több mint 108 millió forintból újítják fel Zalaegerszegen a Gesztenyési utca burkolatát. A munkálatok az arányos városfejlesztés keretében valósulnak meg, a kivitelező Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. konzorcium várhatóan egy hónap múlva végez a felújítással – olvasható a Zalai Hírlapban. A Karácsony-hegy irányába jelentős az átmenő forgalom, az évek alatt megrepedezett és megsüllyedt az útburkolat. A beruházás során a Gesztenyési utca 27. számú ingatlantól a lakott terület határáig 532 méteren hideg remix technológiával erősítik meg az útburkolatot, majd kopó- és kőréteg beépítésével aszfaltszőnyeget húznak rá. Folytatásként 72 méter hosszan kap aszfaltréteget a külterületi ingatlanokhoz vezető meredek szakasz. Ezenkívül a csapadékvíz elvezetésére kitisztítják, profilozzák a meglévő nyílt vízelvezető árkokat, valamint cserélik a szennyvízcsatorna-hálózat rossz állapotú idomait.

Mrakovics Olivér jövőre Lyonban képviseli Magyarországot

Mrakovics Olivér, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikum 12.B osztályos diákja kiváló teljesítményével az április 24-26. között a Hungexpo területén – a Szakma Sztárja megmérettetéssel párhuzamosan – megrendezett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével zajló „WorldSkills Lyon 2024” nemzeti válogatóversenyen 1. helyezést ért el a webfejlesztő kategóriában, így Magyarországot képviseli 2024-ben, Lyonban, a Szakmák Világbajnokságán. Felkészítő oktatója Hantos András – tudósít a zaol.hu Olivér eredménye azért is tiszteletre méltó, mert a verseny életkori felső határa 22 év, tehát idősebbeket is maga mögé utasított. Olivér12 éves kora óta közeli barátságot ápol az informatikával, édesapja első számítógépén ismerkedett a számítástechnikával, s mivel szeret mindennek utánanézni, a versenyre is rengeteget készült otthon, egyedül.

Olvasópróba a Hevesi Sándor Színházban

Kedden megtartották a következő évad első darabjának az olvasópróbáját a Hevesi Sándor Színházban – írja a zaol.hu. A Párizsban ma is futó, hazánkban is gyakran játszott Ballépés jobbra című vígjátékot dr. Besenczi Árpád igazgató rendezi, a főszerepet, a bohém párizsi festőt D. Varga Ádám alakítja, partnerei: Magyar Cecília, Bot Gábor, Dura Veronika, Debrei Zsuzsanna, Bellus Attila, Kiss Ernő, Fritz Attila, Kováts Dóra, díszlettervező Mészáros Tibor, jelmeztervező Szőke Julianna. A premier szeptember 29-én lesz.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Tizenöt év együtt töltött idő után ballagtak el a nagykanizsai Piarista-iskolából

Korábban még soha nem fordult elő, hogy hét olyan diák ballagott el, aki 15 éve a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és a Boldog Donáti Celesztina Óvoda intézményegységébe járt. Ők az óvodai kiscsoporttól egészen a gimnáziumi éveik befejezéséig tagjai voltak a piarista közösségnek, s éppen velük indult az ország első piarista óvodája még 2008-ban – emlékezik a zaol.hu hírportálon Böszörményi Géza atya, intézményvezető. Ez Nagykanizsa városában és a magyarországi piarista intézményekben is egyedülálló.

Fődíj, különdíj és megannyi arany minősítés járt a nagykanizsai Magic Ritmo csapatának

A nagykanizsai Magic Ritmo tánccsoport tagjai Komlón szerepeltek az I. StarDanceArena országos minősítő táncversenyen, ahonnan Szollár-Nikolics Zsanna, Fási Barnabás, Farkas Alexandra és Kovács Barnabás felkészítők tanítványai számos kiváló helyezéssel tértek haza – számol be a Zalai Hírlap. A kanizsai táncosok a versenyre 21 koreográfiával neveztek amatőr, haladó és profi szinten. A fiatalok szólóban, duóban és formációban is színpadra léptek. Összesen 85 tanítvány vett részt kortárstánc, moderntánc és hip-hop kategóriában. Korcsoportok szerint pedig a mini, ifjúsági és tini hip-hop, ifjúsági és haladó kortárstáncban mérték össze a tudásukat a népes mezőnnyel.Tíz formációs táncuk hat arany minősítést szerzett, négy pedig úgynevezett kiscsillag díjjal gazdagodott. Ezenkívül 11 szóló és duó koreográfiájuk hét arany, egy ezüst és három kiscsillag

elismerést érdemelt ki. A Magic Ritmo a leglelkesebb, a legeredményesebb csapat különdíját, valamint a verseny fődíját is kiérdemelte.

A gyermeknapi horgászversenyre várják az általános iskolások nevezését Nagykanizsán

A nagykanizsai horgászegyesületek május 28-án 8 órától a Csónakázó-tó szigetén ismét megrendezik gyermeknap alkalmából a Kanizsa Kölyök Kupa horgász versenyt – tájékoztat a zaol.hu. A program a nagykanizsai horgászegyesületek összefogásával, valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az élményt jelentő horgászat mellett különféle kiváló kísérő programokkal is a gyerekek kedvében járnak a szervezők. Érdemes időben regisztrálni, hiszen a sziget befogadása korlátozott, kizárólag az első 50 jelentkezőt fogadhatják. A rendezvény alatt csalit és etetőanyagot biztosítunk, és elszakadt szerelékedet is javítják.

KESZTHELYI HÍREK

Bakonyi Károly-díj, várják a javaslatokat

Keszthely Város Önkormányzata képviselő-testülete és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus együttesen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy számára, aki tudományos és/vagy kulturális tevékenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus és Keszthely város érdekében egyaránt – írja a zaol.hu. A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely Város honlapján megtalálhatók. A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 2023. május 31-ig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere címre.

Vértesaljai Antalné örökös tagként lesz részese a hévízi díszítőművészeti szakkörnek

Nemrégiben átadta a hévízi díszítőművészeti szakkör vezetői tisztét Vértesaljai Antalné Hetyei Gusztávnénak. Ez alkalomból Papp Gábor polgármester fogadta a kilencedik ikszen is túl járó nyugdíjas pedagógust, a város díszpolgárát – olvasható a Zalai Hírlapban. A megbeszélésen felidézték: Mária néni 53 éven át vezette a kézműves közösség munkáját, s mostantól örökös tagként lesz részese az alkotó közösségnek. A szakmai irányítást Domján Zsuzsanna népi iparművész vette át tőle. Papp Gábor a találkozón megköszönte a Magyar Örökség Díjjal is kitüntetett pedagógus több mint fél évszázados lelkes és lelkiismeretes tevékenységét.

Zalát is érinti Ákos nyári koncertturnéja

Zalai állomása is lesz Ákos mindössze hat koncertből álló nyári turnéjának. Az ország egyik legnépszerűbb pop-rockzenei előadóművésze július elsején Keszthelyen, a Viviera Beach színpadán lép fel zenekarával - tudósít a Zalai Hírlap. Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz is kapcsolódó fellépését egy siófoki és egy erdélyi, csíkszentsimoni koncert követi, majd így érkeznek meg Keszthelyre, a Balaton-part egyik legszínvonalasabb szórakozóhelyére, a Viviera Beach-re. Ákos idén jubileumot ünnepel, hiszen első szólólemeze, a Karcolatok harminc esztendeje, 1993. március 23-án jelent meg. Ennek apropóján 2023. december 16-án a budapesti Papp László Budapest Sportarénában is fellép, ahol az énekes-dalszerző által még soha korábban nem vállalt ültetett, akusztikus jellegű, több műfajt is felvonultató, három évtized munkáját átfogó produkciót láthat a közönség. A nyári turné programja ettől teljesen eltérő lesz, ám Ákos természetesen azokon a koncerteken, s így a keszthelyi fellépéseken is megemlékezik a Karcolatok albumról.