ZALAEGERSZEGI HÍREK

Újabb ifjúsági Rákóczi Szövetség-csoportok alakultak Zalaegerszegen

A Rákóczi Szövetség első zalaegerszegi csoportja a 2000-es évek elején jött létre a Széchenyi-technikumban, melyet Balaicz Zoltán polgármester még tanárként alapított. Ezt követte a felnőtt szervezet megalapítása Paál Istvánnak, a napokban 15 éves jubileumát ünneplő Zalai Magyar Nemzeti Szövetség elnökének jóvoltából – olvasható a Zalai Hírlapban. Az egykori Apáczai Csere János Gimnáziumban Csáky Csongor jelenlegi elnök még főtitkárként vett részt az alapításban, majd csoportok alakultak a Mindszenty-gimnáziumban és a Deák-iskolában. Április végén a zalai vármegyeszékhelyen újabb ifjúsági csoportok alakultak, amit a tankerület is támogatott. A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban az ünnepélyes programon részt vett a budapesti központ két munkatársa, Kovács Ákos és Stefancsik Dominik is. Ezen a napon további helyszíneken, a Csány- és az Ady-iskolában a csoportok megalakulása előtt videóval és játékkal fűszerezett előadásokkal ismertették az országos szövetség tevékenységét, az együttműködés előnyeit, a határon túli kapcsolatok ápolásának fontosságát.

Bűvös Bábos Fesztivál: Az Elvarázsolt mandulák Veszprémben

A zalaegerszegi Béke Ligeti Általános Iskola képviseli Zala vármegyét a Bűvös Bábos Fesztiválon, a gyermek bábcsoportok nemzetközi találkozóján, amelyet a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program keretében tartanak, a zalaiak fellépését a Nemzeti Művelődési Intézet szervezi, közölte Matyasovszky Margit, a művelődési intézet vármegyei igazgatója a Zalai Hírlappal. A Béke Ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 35 éve működtet bábszakkört. Mellesné Bagdi Erzsébet a kezdetektől nyugdíjba vonulásáig vezette a csoportot. Hetente egy szakköri foglalkozást tartanak, amelyen a gyerekek elsajátítják az egyszerű bábkészítési folyamatokat és a bábok mozgatását. A szakkörre járók megtanulnak rövid meséket, melyeken keresztül mintát kapnak az erkölcsi normákról, a magatartási szabályokról. Az iskola Elvarázsolt mandulák csoportjának, a Veszprémben fellépő 8 diáknak Szekér Réka gyógypedagógus segít betanulni a szöveget.

Lemezbemutató koncertet adott a Leander Kills

Megújult felállásban adott remek hangulatú koncertet szombat este Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban a Leander Kills – tudósít a zaol.hu. A modern metalt játszó csapat legutóbbi albuma, a Vérkeringő lemezbemutató turnéja során látogatott el újra Zalába. A Leander Kills szűk egy esztendeje, az Egerszeg Fesztivál keretében lépett fel utoljára megyénkben, azóta két tag, a gitáron játszó Cziffra Miklós és Vermes András is távozott a csapatból. Helyükre Barkóczi Bence, illetve átmenetileg az a Bodor Máté érkezett, aki korábban szintén dolgozott már együtt a Leander KIlls-szel, ám miután neki van egy nemzetközileg is sikeres formációja, az Alestorm, így csak ideiglenesen tudta vállalni a közös munkát.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Kerékpáros utánpótlás verseny és családi nap Kanizsán

Vasárnap a Csónakázó-tónál, a kerékpáros központban utánpótlás versenyt és családi napot rendezett a Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület. Egy tehetségkutató program keretében kezdett az egyesület gyerekekkel foglalkozni, ma már közel 20 gyermek jár kerékpáros edzésekre – olvasható a Zalai Hírlapban. Az ügyességi pályán már a 6 esztendős kisgyermekek is kipróbálhatták magukat, a kis körön a 9 és 11 éves korosztály versenyzett, a nagy kör a többi korosztálynak szólt a 17 évesekig, illetve a végén felnőtt futammal zártak. A megmérettetésen az egyesület tagjai is versenyezhettek egymással és erősítették a csapatszellemet. Összesen közel 50 nevező érkezett a mountain bike XCO versenyre, ahol a futamokat nem távra, hanem időre hirdették meg, korcsoporttól függően 20, 30, 40 perces futamokat indítottak.

Kerek évfordulót ünnepel a nagykanizsai Hevesi-iskola

Múlt héten pénteken a HSMK-ban tartottak ünnepséget a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola fennállásának 40 éves évfordulója alkalmából – írja a zaol.hu. A majdnem 600 főt számláló iskolában minden egy helyen, egy épületben működik. Büszkélkedhetnek kitüntető címekkel, elismerésekkel is. A Hevesiben a környezettudatos nevelés az intézmény egyik profiljává vált az évek során, de a sport- és a művészeti nevelés is hangsúlyos, illetve a gyerekek különféle táborokban is részt vehetnek minden évben. Az ünnepségen először Szabó Erzsébet iskolaigazgató emlékezett meg az elmúlt 40 évről. Ezután Bíró Patrik, a Nagykanizsai Tankerületi Központ szakmai vezetője tisztelgett az iskola névadójának emléke és szellemtörténeti öröksége előtt. Balogh László polgármester az évfordulón arról beszélt, hogy a Hevesi-iskola azt a feladatot vállalta fel már a kezdetekkor, hogy Nagykanizsa épülőben lévő legnagyobb városrészének éltető szellemi központja legyen. Végül Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő – aki egykor az intézmény pedagógusa volt – mondta el ünnepi gondolatait.

Az összefogás segített a négylábúaknak Nagykanizsán

A nagykanizsai és környékbeli állatbarátok kivételes összefogásának köszönhetően újra feltöltötték a raktárakat a kanizsai "Élettér" Állat- és Természetbarát Egyesület száraztáp raktárjait. Skanecz Tamás a menhely vezetője elmondta: a felhívásuknak és a zaol.hu portálon megjelent cikknek köszönhetően valójában egymásnak adták a kilincset a segítők. A pénzadományoknak hála kedvező áron vásárolhattak magyarországi gyártású középkategóriás tápot a kutyáiknak. Egy raklapon 600 kilogrammot csomagolnak össze, ebből is többet vásárolhattak.

KESZTHELYI HÍREK

Traffiboxot telepítettek Döbröcén is

Traffiboxot – vagyis sebességmérő „dobozkát” – telepített önerőből a döbröcei önkormányzat az Új utcában, ahol a hatalmas átmenő forgalom eddig átszáguldott a falun – írja a zaol.hu. Gulyás András, Döbröce polgármestere azt mondta, a település mindkét végén 60-as tábla van, de ezt igazából senki sem tartotta be, emiatt szükséges volt arra, hogy lassítsuk a forgalmat, hiszen itt van a buszmegálló és a közelben játszótér is található. Ezt a szakaszt használják egyébként a kőszállító kamionok is, a forgalom nagyságát jelzi, hogy gyakran beleremegnek a házfalak, vagy odabenn a szekrényben sorakozó üvegpoharak a rendre nagy sebességgel haladó járművek özönébe, tette hozzá a település első embere. Gulyás András leszögezte: természetesen nem a büntetés az elsődleges, hanem a figyelemfelhívás és a megelőzés, mert eddig csak a szerencsén – és a helyiek figyelmén, óvatosságán – múlt, hogy nem történt itt komolyabb baleset.

Első ízben rendezik meg a Keszthelyi Agroturisztikai Találkozót

Első ízben, hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a MATE Georgikon campusa május 11-14. között a Keszthelyi Agroturisztikai Találkozót (KATT) – tájékoztat a zaol.hu. A rendezvény azzal a szándékkal indul útjára, hogy megteremtsék a különböző korosztályok, az egyetem és Keszthely polgárai számára a kulturált és tartalmas kikapcsolódás lehetőségét.Ennek jegyében lesznek környezettudatos programok, bemutatkoznak az egyetemhez kötődő termelők és civil szervezetek, továbbá műveltségi, kulturális és sportrendezvények is várják az érdeklődőket. A KATT négy napja alatt bemutatják a keszthelyi lovashagyományokat, az itt nemesített burgonya- és szőlőfajtákat. Emellett a résztvevők előadásokat hallgathatnak az egészséges táplálkozásról, a kulturált bor- és pálinkafogyasztásról, valamint a méhészetről is. A programot kocsikázás, borkóstolás, főzőverseny, drón-, valamint kutyás őrző-védőbemutató színesíti.

Petőfi körtefája tovább él Keszthelyen is

A Magyar Kultúráért Alapítvány – együttműködve a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert Hálózattal – a Petőfi-bicentenárium alkalmából meghirdette: a székelykeresztúri Gyárfás-kúria kertjében található, egykoron terebélyes körtefa újraszaporított oltványát minden település és

közösség megkaphatja, amely csatlakozik a felhíváshoz – olvasható a Zalai Hírlapban. A máig élő történet szerint ez alatt töltötte utolsó estéjét, 1849. július 30-át Petőfi Sándor, mielőtt elindult volna a fehéregyházi csatamezőre, ahol a hazáért áldozta életét. a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébánia is pályázott egy oltványra, amely a minap megérkezett, most pedig elültették a Szent Család-templom kertjében, a nyolc évvel ezelőtt kialakított Tündérkertben.