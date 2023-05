ZALAEGERSZEGI HÍREK

Véget ért a magyarérettségi Zalaegerszegen is

Hétfőn országszerte magyar nyelv és irodalomból írtak a végzősök. Zalaegerszegen 2023-ban 932 diák fejezi be középiskolai tanulmányait, 306-an állami gimnáziumokban, a technikumokban 523-an, a Béke ligeti iskolában pedig 10-en végeznek. A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a többi iskolához hasonlóan a hétvégén elbúcsúztatta 93 végzős tanulóját, majd hétfőn reggel megírták a végzősök a magyar érettségit – tudósít a zaol.hu. Lapunk érdeklődésére Tóth Gábor igazgató elmondta, hat tantermet tartottak fenn számukra. Idén magyarból nem, ám a többi tantárgyból – matematikából, történelemből, angol és német nyelvből - emelt szintű érettségit is írnak diákok. Az intézményben elballagott az utolsó dráma és informatikai osztály, jövőre pedig az utolsó, orosz nyelvet tanuló osztály is. A 2024/25-ös tanévtől angol, német és francia nyelvű gimnáziumi osztályok indulnak majd. Tóth Gábor hozzátette, 2005-höz képest mára megduplázódott az első évfolyamra beiratkozók száma.

Rengetegen szeretnének segíteni a zalaegerszegi tűz károsultjainak

Sok felajánlás érkezett a szombaton a Holub utcában bekövetkezett társasházi tűz károsultjainak megsegítésére. Balaicz Zoltán polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy számlát nyitottak a pénzadományok fogadására. A további adományok - ruhák, tartós élelmiszerek, játékok, bútorok, háztartási gép - esetében célszerű a károsultak közvetlen megkeresése – tudósít a zaol.hu Az önkormányzat igény esetén a károsultakkal egyeztetve gyűjtőpontot is kialakít. A helyszínen járva azt tapasztaltuk, hogy elkezdődött a munka a társasház kezelőjének megbízásából, a romokat konténerbe gyűjtik. A Holub utcai tűzzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, a nyolcvanas-kilencvenes években hasonló megoldással számos épületet húztak fel Zalaegerszegen. Azaz: a külső falazatot polisztirollemezekkel (hungarocell) szigetelték, a nyílászárók felett pedig nincs a tűz terjedését meggátló sáv, ami általában bazaltgyapot. A polisztirol nagyon gyorsan ég, és ez rendkívül sűrű, mérgező füsttel jár, mint ahogy ez szombaton is látható volt.

Kelemen Barnabás lépett fel Zalaegerszegen

Szombaton este Schubert- és Beethoven-darabokkal lépett a közönség elé Kelemen Barnabás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekarral Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben- olvasható a Zalai Hírlapban. Kelemen Barnabás repertoárja nagyon sokszínű: a szóló- és kamaradarabok mellett nagy hegedűversenyek is szerepelnek benne a barokktól napjainkig, és számos lemezfelvétele nyert rangos nemzetközi díjat. A zalaegerszegi koncerten a zenekart ő maga vezényelte.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Varázsházat építettek és sportpályát nyertek

Otthon fellelhető, újrahasznosítható anyagokból építettek kis házikót a nagykanizsai Rózsa Óvoda apróságai, mely aztán az EtalonZala Kft. által kiírt pályázaton a legtöbb szavazatot kapta. Az óvoda az elismerés mellé egy sportpályával is gazdagodott, amit a gyerekek csütörtökön vehettek birtokba - olvasható a Zalai Hírlapban. Mint elhangzott: a Varázsházikó projektet második alkalommal hirdették meg megyei szinten, melyre 48 pályamű érkezett 22 zalai óvodából. A sportpálya avatásán részt vett Balogh László polgármester is, aki példaértékűnek nevezte a cég kezdeményezését és örömét fejezte ki, hogy idén egy kanizsai óvoda lett a pályázat nyertese.

A születés hetéhez kapcsolódik a hónap műtárgya Nagykanizsán

A Thúry György Múzeumban a hónap műtárgyát a születés hetéhez igazították. Ezért a Fő utcai épület folyosójára egy keresztelőpólya, csecsemőrékli és sapka került az 1840-es évekből – írja a zaol.hu. A műtárgyakat Kunics Zsuzsanna történész-muzeológus állította össze. Mint mondta, a pólya, a bepólyázás jelkép, az anyai törődésnek, az újszülött elfogadásának jelképe volt évezredek óta. A pólyákat már az ókorban is megjelölték, családi szimbólumokat hímeztek rájuk és a korai keresztény hagyomány szerint fonással kötötték össze őket. A 20. század folyamán úgy tűnt, a pólya teljesen elvesztette létjogosultságát, mivel az a nézet terjedt el, hogy a csecsemőket „barbár szokás” lekötözni. Az ezredforduló idején kezdett ismét divatba jönni, mivel tudományosan igazolták, hogy az újszülöttek még az anyaméh nyugalmát keresik, a pólya annak biztonságos, meleg világát idézi vissza számukra, így nyugodtabban, jobban alszanak.

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat köszöntötték Nagykanizsán

Nagykanizsa önkormányzata a 2022-ben kiemelkedő eredményt elért sportolókat köszöntötte szombaton a Vasemberházban, a magyar sport napja alkalmából tartott ünnepségen – tájékoztat a Zalai Hírlap. A díjátadó előtt Balogh László polgármester mondott köszöntőt. Elmondta, hogy a város büszke sportolóira és elért eredményeikre. Nagykanizsán 73 sportszervezet működik, melyekben összesen mintegy 3 ezren űzik a különböző sportokat közel 200 edző, testnevelő segítségével. Az önkormányzat az elmúlt évben 440 millió forintot költött sportra. Minden sportágnak van hagyományosan megrendezett, értékes versenye és nemzetközi szinten is ki tudnak tekinteni. A díszokleveleket és plaketteket Balogh László és Gondi Zoltán egészségüggyel, sporttal és a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnok adta át.

KESZTHELYI HÍREK

Érsekségi fenntartású lesz a hévízi ovi

A veszprémi érsekség működteti a jövőben a hévízi Brunszvik-óvodát szeptembertől. Erről döntött legutóbbi ülésén a város képviselő-testülete - írja a Zalai Hírlap. Ezt előzetesen a szülők több mint 70 százaléka támogatta. A határozat szerint az épület és az ingatlan a város tulajdonában marad. – Ez azt jelenti, hogy szeptember 1-jétől a Brunszvik Teréz óvoda öt évig biztosan egyházi fenntartásban lesz, a Veszprémi Főegyházmegyéhez tartozik.

Tréfás szerzőkről és művekről mesélt Kiss Tamás Keszthelyen

Kiss Tamás, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar vezetője és karnagya a muzsika humoros oldalát mutatta be – videórészletekkel illusztrálva – a minap Keszthelyen, a Kőrősi Csoma Sándor Klub előadásán – tudósít a zaol.hu. Balogné Betty, a civil közösség titkára felelevenítette: a térség ismert és közkedvelt muzsikusa, mestertanára Berettyóújfaluból indult, s a vadászkürt a kedvenc hangszere. Kiss Tamás tanított Szeghalmon, majd ’93-ban a zalai Balaton-partra, egészen pontosan Vonyarcvashegyre érkezett, ahol – akárcsak előző állomáshelyén – ifjúsági fúvószenekart alapított, amelyben az elmúlt három évtizedben 260 fiatal muzsikus pallérozódott. A Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar vezetője szerint az ilyen történetek is közelebb hozzák a fiatalokhoz – de mellettük persze a nagyközönséghez is – a muzsikát.

Majdnem száz évről mesél a tárlat és a most született kötet

Kiállítással ünnepelte 98. születésnapját a keszthelyi 379. Feltámadás cserkészcsapat a Balaton Színházban. Itt bemutatták Kovács Sándorné Nagy Márta az iparoscserkészet 1925-48 közötti történetét feldolgozó kötetét is – tudósít a Zalai Hírlap. Karacsiné Pusztai Krisztina csapatparancsnok kiemelte, „bár rengeteget változott a világ 98 év alatt, a cserkészet szellemisége ugyanaz maradt”. Céljuk sem módosult: a világot egy kicsit jobb állapotban hagyják maguk mögött, mint ahogyan azt találták. Nagy Tamás, a Feltámadás-csapat örökös tiszteletbeli parancsnoka, a Cserkészliliom Egyesület elnöke a május 14-ig látható kiállítás kapcsán azt mondta, a történeti emlékek mellett a fiatalok gondolatait tükröző installációk is láthatók. Dunca-Stadler Zoltán és testvére, Zalán komolyzenei műsora után bemutatták Kovács Sándorné Nagy Márta A keszthelyi iparoscserkészet 1925-48 című könyvét.