A főzőverseny – amin hét csapat vett részt – már reggel elkezdődött, ezt követte a helyi papírfonó- és makramészakkör kiállításának megnyitója, majd kulturális és szórakoztató műsorszámok sokasága várt az érdeklődőkre. Árkus Béla polgármester szerint ez már egy jól bevált szisztéma, amitől nem is kívánnak eltérni.

- A pünkösdi fesztivál a legnagyobb tavaszi programja Lispeszentadorjánnal, amelynek célja egyrészt a helyi közösség összekovácsolása, másrészt a község, valamint a környező települések lakosainak szórakoztatása – mondta a polgármester. – Ez egészült ki idén a szakköreink bemutatkozásával, az általuk összeállított kiállítás megnyitójára Matyasovszky Margitot, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatóját, a főzőverseny zsűrijébe pedig részben a délutáni kulturális műsorok fellépőit kértük fel.

A főzőverseny kapcsán a polgármester azt is elmondta: miután valamennyi csapat más jellegű ételt készített, ezért úgy döntöttek, hogy minden közreműködőt díjaznak. A zsűri véleményét Ihos József foglalta össze lapunknak, hozzátéve, hogy mindezzel az általa alakított Kató néni is egyetértett.

- Már korábban is megfigyeltem, ahol nagyon sok főző van, ott gyakran előfordul, hogy az ételekből hiányzik az igazi ízvilág, ahol viszont kevesebben vesznek részt a versenyeken, ott mindig változatos étkekkel, a házi konyhára jellemző ízekkel találkozhatunk – mondta a humorista. – Számomra külön öröm, hogy ez a verseny a gyermekkorom világát idézte fel bennem, tudniillik én somogyi születésű vagyok, s annak a térségnek az ízvilága súrolja a zalait, mondhatni, hogy szoros kapcsolatban vannak egymással. Azt is nagyszerű volt látni, hogy a fiatalabb korosztály is részt vett a versenyen, s hozták a nagymamáktól, édesanyáktól megörökölt recepturát, vagyis az alapanyagokat is házilag állították elő, aminek köszönhetően nagyon színvonalas, ízletes ételeket kóstolhattunk.