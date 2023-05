ZALAEGERSZEGI HÍREK

Fenntarthatóságról másképp - hallgatói konferencia a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában

A felsőoktatásban tanulók már felelős elhivatottsággal készülnek arra, hogy az ESG elvei szerint dolgozzanak, éljenek. Az angol mozaikszót (környezetvédelem, társadalom, kormányzat) mindenütt használják. Feldmájer Benjámin előadásából valók a fenti megállapítások, a Schneider Electric Zrt. fenntarthatósági vezetője szerdán a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában e témakörben tartott hallgatói konferencián beszélt a sürgető feladatokról, valamint a vállalata ez irányú stratégiájáról – írja a zaol.hu. A konferenciát dr. Joó István, a PE ZEK megbízott oktatási dékánhelyettese nyitotta meg, aki korábban maga is foglalkozott az ESG témakörével. A Balázsné dr. Lendvai Marietta főiskolai docens és dr. Antal Anita egyetemi docens által mentorált hallgatói előadásokból az aktuális fenntarthatósági trendeket, kihívásokat, lehetséges válaszokat ismerhette meg a közönség, többek között a szépségiparra, felelős befektetésekre, logisztikára, csomagolásra, üzletláncok fogyasztásösztönzésének következményeire fókuszálva.

A Rheinmetall nevet kapta a gyár melletti út

Zalaegerszeg klímavédelmi projektjéhez, azon belül is a fásítási programhoz csatlakozott a Rheinmetall Hungary Zrt. zalaegerszegi gyártóüzeme. A negyven, vegyesen ültetett gömbkőrissel és hársfával immáron 9380-ra nőtt a fák száma, ami 2024-re eléri a tervezett 10 ezret – olvasható a Zalai Hírlapban. A sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, az üzem nemcsak a legmodernebb, 21. századi technológia megjelenését jelenti, hanem a 350 új munkahely létrejöttével a családoknak megélhetést és biztonságot nyújt. Olyan német vállalat érkezett a vármegyeszékhelyre, amely munkakultúrájával, az önkormányzattal való kapcsolatával mutat példát. Dr. Imke Nora Keller vezérigazgató hangsúlyozta: a helyi lakosokat magas szintű előírások alapján védik a zajártalomtól és a veszélyforrásoktól. Célkitűzésük továbbá, hogy 2035-re az egész konszern karbonsemlegessé váljon. Ezen kívül napelemrendszert telepítettek az egerszegi telephelyen, aminek területén folytatják a fásítást.

A művészeti műhely névadójára emlékezett az Izsák-iskola

Kiállítással és emlékműsorral tisztelegtek kedden a csácsi Izsák Imre Általános Iskola művészeti műhelyének és könyvtárának névadója előtt. Gábriel József 1952. május 23-án született Söjtörön – tudósít a Zalai Hírlap. Az ünnepségen Herkliné Ebedli Gyöngyi intézményvezető idézte fel, amikor évekkel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államokból hazalátogató, egykor Csácsbozsokon élt festőművésszel közösen határozták el, hogy művészeti műhelyt és galériát hoznak létre az iskolában. Gábriel József 2015-ben hunyt el, majd az abban az évben létrejött, az iskolában helyet kapó városi tagkönytárat is róla nevezték el. Az ünnepségen részt vett Balaicz Zoltán polgármester, aki személyes visszaemlékezése mellett arról szólt, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak támogatni kell a szárnypróbálgatást. Kiss Gábor, a DFMVK főkönyvtárosa ugyancsak Gábriel József életútjáról beszélt. Végül Budaházi Tibor Munkácsy-díjas festőművész, az iskola művészeti szakkörének vezetője mutatta be a gyerekek alkotásait. Ők a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva a János vitéz című versből merítettek ihletett s készítették el rajzaikat, festményeiket.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Feszült hangulatban tartotta keddi ülését a kistérségi társulás Nagykanizsán

Feszült hangulatban tartotta keddi ülését a kistérségi társulás a Bajza utcai székhelyén – olvasható a Zalai Hírlapban. Mint ismeretes, a legutóbbi, március 6-i ülésen Nagykanizsa küldötte, dr. Schauta Marcell megzsarolta a társulás tagjait, hiszen csak abban az esetben lett volna hajlandó megszavazni a társulás költségvetését, ha annak ingatlanvagyonát ingyenes használatra megkaphatja a dél-zalai város. Miután a társulás napirendre sem vette Schauta javaslatát, a büdzsét sem sikerült elfogadni. Az már csak hab volt a tortán, hogy emiatt a Magyar Államkincstár 100 ezer forintra büntette Nagykanizsát. Kedden ezúttal sikerült elfogadni a társulás költségvetését, Schauta Marcell ugyanis igennel szavazott a napirend kapcsán. Az ingatlanvagyon ingyenes átadásáról viszont nem született döntés, miután a támogató és az elutasító határozati javaslat sem kapott kellő szavazatot. Pontosabban az történt, hogy a vagyonátadást egyedül Schauta támogatta, míg ennek elutasítását egyedül ő nem szavazta meg, ám a szavazatok lakosságarányos értéke miatt az ő szavazata elég volt ahhoz, hogy ne legyen meg a minősített többség.

Kreatív műveltségi vetélkedőn bizonyítottak a Piarista-iskola diákjai

A Katolikus Pedagógiai Intézet nemrégiben kreatív műveltségi vetélkedőt hirdetett Petőfi születésének 200. évfordulójára. A versenyen induló 132 csapat közül nyolc jutott be az országos döntőbe, köztük a Piarista-iskola együttese, amely végül az előkelő második helyen végzett. A 11/b osztályból Jáger Rebekát, Beck Jankát és Blaskovics Esztert Varga Zsuzsanna tanárnő készítette fel – tudósít a zaol.hu

Hímzések és éremgyűjtemények Nagykanizsán

A HSMK-ban az Én hobbim, valamint a kanizsai Petőfi klub programsorozat keretében hétfőn nyílt meg és június 12-ig látogatható a hímző- és az éremgyűjtőszakkör tagjainak közös kiállítása az Ősze galériában – írja a Zalai Hírlap. A tárlaton a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott, Tudásunkkal kézenfogva projekt keretében két szakkör mutatkozott be. Megnyitón Kománovics Alexandra, a HSMK művelődésszervezője elmondta: a hímzőszakkör, vagyis a Népi Díszítőművészeti Műhely 1978 óta működött az intézményben, szakmai vezetője kezdetektől a nemrégiben elhunyt Pulai Lászlóné Ila volt. A Kanizsai Kulturális Központ az Aszakkor.hu és a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán nyert, így tavaly ősszel a hímzőszakkör tagjai megújult erővel láttak neki a Békés megyei hímzés kihívásainak, ekkor új szakmai vezetőjüknek Halasi Melindát választották.

KESZTHELYI HÍREK

Keszthelyi megemlékezés a honvédelem napján

A keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub tagsága a magyar honvédelem napja alkalmából visszatekintett 1848. május 16-ára, mely nap a modern magyar honvédség születésnapjaként van számontartva, s egyben tisztelettel idézte fel Buda vára visszafoglalásának diadalát, annak 174. évfordulóját két helyszínen, a Vadászati Múzeum területén és a hősök parkjában felállított kopjafánál. A budavári hősök diadalát 1992 óta hivatalosan is a magyar honvédelem napjaként ünneplik. A fegyveres testületek képviselői mellett a klub elnöksége helyezte el babérkoszorúit az emlékhelyeken, adott tájékoztatást a Zalai Hírlapnak Bajzik Lajosné klubtitkár.

Az esti divatbemutató előtt előadások várták a látogatókat Hévízen

Megkezdődött a My day, My style divatshow-sorozat Hévízen. A helyi vállalkozók egyesülete három szombaton – május 20. után június 3-án és június 17-én – várja a látogatókat színes programokkal írja a zaol.hu. Morvai Anikó, a Hévízi Vállalkozók Egyesületének elnöke elmondta: ebben a sorozatban szeretnék kicsit önmagukat is megmutatni. Már az első alkalom is kirobbanó sikert hozott, a térségbeli butikok, üzletek esti zenés divatbemutatójára megtelt az átrium, a publikumot ámulatba ejtette a látványos divatseregszemle.

Keszthelyen ezután sem csökken a zöldterületek aránya

Összesen több mint 300 fát ültettek el az elmúlt egy évben Keszthelyen, s a munka nem áll meg, sőt: fokozzák az ütemet. Erről is beszélt a Szent család-templom kertjében tartott sajtótájékoztatóján Manninger Jenő, Keszthely polgármestere és Laczkó Mária, a VÜZ Kft. ügyvezető igazgatója – olvasható a Zalai Hírlapban. E cég 196 csemetét helyezett el a közterületeken, emellett különféle projektekhez kapcsolódóan további mintegy 110 fa is a földbe került – például a Zeppelin téren 45, az Erzsébet téren és a parkolóban 13, a Várkertben 41, emellett pedig megújult a sétálóutcában 35 ültetőgödör, sorolta a város első embere, hozzátéve: minden eddiginél több fát ültetnek a következő időszakban, vagyis a zöldterületek aránya nem csökken a jövőben sem.