Az egyik legaktívabb szőlőtulajdonos, Galambos László birtokán tartott találkozón mintegy negyvenen vettek részt. A házigazda úgy fogalmazott: a program kötetlen jellege miatt folyamatosan cserélődtek a résztvevők, mindenki akkor kapcsolódott be a társalgásba, amikor akart, vagy amikor ideje engedte.

– A Patakai-hegyi gazdákat mindig is az összetartás jellemezte, talán ennek is köszönhető, hogy ezen a dombháton viszonylag sok a közösségi program – mondta az ötletgazda. – Sajnos, a régi tulajdonosok egy része már elhunyt, illetve vannak olyanok is, akik élemedett koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudják a birtokot fenntartani, ezért eladják azt. Az elmúlt egy év során emiatt annyi szőlő cserélt gazdát, mint az elmúlt negyven évben még sosem.

Galambos László hozzátette, az új tulajdonosok kisebb hányada helyi lakos, a többségük távolabbról érkezett. Vannak köztük zalaiak és vasiak, de külföldiek is, elsősorban osztrákok. Közös jellemzőjük, hogy fiatalok, vagy a középkorosztályhoz tartoznak, így vélhetően hosszabb ideig lesznek gazdáik a területeknek.

– Ez a jó hír, azt ugyanakkor sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy őket már nem a szőlőművelés lehetősége vonzza elsősorban, hanem a környezet, a táj szépsége és az a nyugalom, amit a Patakai-hegy biztosít számukra – vonta le a beszélgetések tanulságait a gazda. – Elsősorban azért vettek itt birtokot, hogy a hétvégi pihenőidejüket töltsék itt, vagyis, ha a mi generációnk kiöregszik, vélhetően még inkább visszaszorul az a kisparcellás szőlőkultúra, ami egykor ezt a vidéket jellemezte. Annak viszont örülünk, hogy az új tulajdonosok is nyitottak a közös programokra, a hagyományok ápolására, így például a tavaly felújított Csáfordai-kúthoz szervezett közösségi környezetvédelmi munkához ők is szívesen csatlakoznak.