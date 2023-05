A hálózatba kapcsolt porták növekvő forgalma szükségesé tette a vendégfogadást elősegítő, a marketingtevékenységet támogató, a termékelőállítást fejlesztő eszközök beszerzését. Ezt szolgálta „A Nyitott Porták együttműködésének elmélyítése közös eszközbeszerzés keretében” című, a zalaszentlászlói Gyógynövények Völgye Szociális Szövetkezet által vezetett konzorciumi projekt, mely 2020 júniusa és 2023 májusa között zajlott le. Az eredményességéről szerdán számoltak be sajtótájékoztató keretében.

A Zala Termálvölgye Egyesület elnöke, Guitprechtné Molnár Erzsébet köszöntötte a résztvevőket, Szabó Tibor, az egyesület munkaszervezet-vezetője mutatta be a projektet, Bakos Péter projektgazda, konzorciumvezető, Zsuppán József projektmenedzser, valamint Tóth János, Zsankó Norbert és Fatér Balázs számolt be a fejlesztésről. A pályázatnak köszönhetően 21 porta 26 típusú eszközt (közel 150 darab) szerzett be mintegy 15 millió forint értékben. Az új eszközök segítségével (projektor, televízió, laptop, fényképezőgép, vetítővászon) kommunikációs, szemléletformáló tevékenységeiket hatékonyabban tudják ellátni. A támogatás további szolgáltatásokat tesz lehetővé (teraszfűtő, pad, kerti kiülő, mosogatógép, raklapemelő, robotgép, kerékpár, számlanyomtató, borhűtő, vákumcsomagoló, szeletelőgép, hűtővitrin, áramfejlesztő aggregátor).