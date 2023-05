Erről a megállapodást csütörtökön írta alá a Korona Szalonban Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, valamint Balaicz Zoltán polgármester, miután előzőleg a soros közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta az erről szóló előterjesztést.

Ennek értelmében az új utazási lehetőség miatt keletkező bevételkiesés legfeljebb 50 százalékát fizeti az önkormányzat. Ez néhány tízmillió forintra tehető, közölte érdeklődésünkre Balaicz Zoltán. A megállapodás aláírásakor Nagy Bálint kiemelte, a helyközi közlekedést támogató, májustól bevezetett bérletekből az országban eddig 330 ezer talált gazdára. Mint mondta, a MÁV-Volán-csoport évi 800 milliárd forintos költségvetéséhez képest az erre fordított 14 milliárd nem jelentős. Még többen fogják kiváltani, ha a helyi közlekedésben is felhasználhatók lesznek, tette hozzá. E téren úttörő Zalaegerszeg, mert első önkormányzatként teremtette meg rá a lehetőséget 2023. július 1-től 2024. június 30-ig.

Az aláírást követően tartotta meg a 34 napirendi pontot tárgyaló közgyűlés utáni tájékoztatóját Balaicz Zoltán. Elsőként arról szólt, hogy elfogadták a város 2022-es zárszámadását. Ennek egyik tétele az iparűzési adó, ami elérte az 5,4 milliárd forintot, 600 millióval meghaladta a tervezettet. Mindez olyan gazdasági környezetben, amikor érződött a világjárvány hatása, februárban pedig az orosz csapatok megtámadták Ukrajnát. Ez a város fejlődéséről, stabil gazdasági alapjáról is árulkodik, emelte ki.

A közgyűlés tárgyalta az önkormányzati cégek elmúlt évről szóló beszámolóit és az idei terveit. Mindegyiket egyhangúlag fogadta el a testület. Szólt arról is a polgármester, hogy végéhez közeledik a búslakpusztai lőtér felújítása, a létesítmény üzemeltetését az alsóerdei szabadidőközpontot működtető Zalaegerszegi Élménypark Kft. fogja ellátni, de ebbe bevonják a három városi sportlövész egyesületet is. A testület kinevezte a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda új vezetőjét, a korábbi helyettes, Biró Veronika tölti be a posztot augusztustól öt éven át.

A közgyűlés több önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére írt ki pályázatot, ezek egyike a Mártírok útja 2 . szám alatti 80 négyzetméteres lakás.