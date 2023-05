A ZAOL podcast sorozatának soron következő adásában ennek apropóján beszélgetünk dr. Vígh András basszusgitárossal, aki nemcsak arról számolt be, hogy mit is várhatunk a szombati koncerttől, de beszélt többek között a Magyarucca jelenlegi felállásáról, Z. Lukács Sándor dalszerzői kvalitásairól, valamint egy már készülőben lévő nagylemezről is elmondott néhány fontos információt.