ZALAEGERSZEGI HÍREK

Előadás a kínai gazdaságról – Dr. Moldicz Csaba volt az MCC vendége

Kína felemelkedése? – A gazdaságpolitikai (fel)törekvés kínai modellje címmel tartott előadást szerdán délután a zalaegerszegi MCC képzési központban dr. Moldicz Csaba -írja a Zalai Hírlap. Az MCC Külgazdasági Műhelyének vezetője a kínai gazdaságot, a politikai folyamatokat elemezte, miközben kitért az ázsiai ország sajátosságaira, külpolitikájára, gazdasági stratégiájára. Az előadó fő kutatási területe az Európai Unió és Kína gazdasági kapcsolatainak vizsgálata.

Megjelent a Zalaegerszegi Füzetek helytörténeti sorozat 18. kötete

Megjelent a Zalaegerszegi Füzetek helytörténeti sorozat 18. kötet, amit a szokásokhoz híven történeti konferencia előzött meg – tudósít a zaol.hu. Kulcsár Bálint levéltáros a mezőváros jegyzőjét, Dömötör Jánost mutatja be, Molnár András, a levéltár igazgatóhelyettese Árvay Sándor honvéd hadnagy életét tárja elő. Kiss Gábor főkönyvtáros, a megyei bibliotéka volt igazgatója Udvardy Ignác tanár, szerkesztő, iskolaigazgató, dr. Gyimesi Endre művelődéstörténész pedig dr. Thassy Gábor vármegyei tisztifőorvos munkásságát vizsgálja írásában. Megyeri Anna főmuzeológus dr. Kaszter Ödön gyógyszerész tevékenységét, dr. Paksy Zoltán főlevéltáros történész Briglevics Károly ügyvéd, míg Simon Beáta, a megyei levéltár munkatársa Kakas Ágoston nyomdász nyomába eredt, Béres Katalin főmuzeológus a Czobor-hagyaték megszerzésekor kapott betekintést Háry Emma költő és családja hétköznapjaiba.

Kiállítás az Ady-iskolában: "Mesék – irodalmi és történelmi jelenetek dobozai"

Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok legrangosabb országos megmérettetése a 2022/23-as tanévben a II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny, tájékoztatta a Zalai Hírlapot a zalaegerszegi Ady-iskola vizuális tagozatának nevelőtestülete. A pályamű meghirdetett témája: „Mesék – Irodalmi és történelmi jelenetek dobozai” címmel jelent meg. Az elődöntő feladataként papírdobozba épített rajzos és/vagy plasztikus megformálású tereket, figurákat, jeleneteket kellett a versenyzőknek megjeleníteniük. A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai közül 23-an vettek részt az elődöntőn, akik közül hat diák a Budai Rajziskolában megrendezendő döntőbe jutott.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Másfél évszázada született Hevesi Sándor

A 150 évvel ezelőtt, május 3-án született kanizsai Hevesi Sándorra emlékezett a nevét viselő iskola és művelődési ház Nagykanizsán, a HSMK-ban szerdán – olvasható a Zalai Hírlapban. Az ünnepségen a gyerekek kulturális műsort is adtak. Az eseményen a rendező, az egyetemi tanár, a drámaíró, a kritikus, az író, a műfordító és a színházigazgató munkásságáról Balogh László polgármester is szólt. Elmondta: egy vidéki városból, a nagy hagyatékú és mély kultúrával rendelkező Nagykanizsáról is érkezhetnek jelentős tehetségek és mesterek, akiknek munkássága és hatása messze túlnyúlik életük határain. Ezt követően megkoszorúzták Hevesi szobrát a színházi előcsarnokban. Itt nyílt meg az iskola tanulóinak rajzkiállítása is, valamint kihirdették a Hevesi vers- és prózaíró pályázat eredményeit. Az emlékezők a program zárásaként koszorút helyezzek el Hevesi Sándor Fő utcai emléktáblájánál.

Szarka Károly kortárs író első könyvét mutatták be a nagykanizsai Halis-könyvtárban

A nagykanizsai Halis-könyvtárban Szarka Károly kortárs író mutatta be első, Az én hibám című kötetét. Az író-olvasó találkozón a szerző és Benke Dániel könyvtáros beszélgetett többek között a fiatalabb generációk válságairól és a társadalmi problémákról – tudósít a Zalai Hírlap. Szarka Károly Mosonmagyaróváron született 1984-ben, 2010 óta Budapesten él. Dolgozott kulturális újságíróként és szerkesztőként, többek között a Népszava, a Prae.hu, az Articsóka, a Librarius, a Noran Libro Kiadó és a Gondolat Kiadó munkatársa volt, jelenleg szabadúszó. Tagja a József Attila Körnek, a Fiatal Írók Szövetségének és a Szépírók Társaságának. Az én hibám az első regénye, aminek a tervéért még 2017-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjat kapott.

Történelmi emlékhelyeket kerestek fel a fővárosban a nagykanizsai Zrínyi-iskola szakkörösei

A nagykanizsai Zrínyi-iskola történelem szakkörös csoportjai, kiegészülve a 7. évfolyamos, Országos Honismereti Versenyen első helyezést elért tanulókkal, tanulmányi kiránduláson vettek részt a fővárosban – tájékoztat a zaol.hu. A programot a Parlament közelében a Cipők a Duna-parton emlékhelynél kezdték. Gyertyát gyújtottak a helyszínen és beszélgettek a nyilas uralom rémtetteiről. Ezt követően a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban interaktív tárlatvezetésen vettek részt, megtekintve a Jogfosztástól a népirtásig című kiállítást. Délután az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik helyszínére, a Corvin közbe látogattak.

KESZTHELYI HÍREK

A fejlesztések gazdagítják a Balaton térségének négy évszakos kínálatát

A Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciumvezetésével, több mint 1,2 milliárd forintos uniós forrásból fejleszti a Festetics-örökséghez kapcsolódó turisztikai kínálatát Keszthely, Hévíz, Gyenesdiás és Balatongyörök – tudósít a Zalai Hírlap. A Vonyarcvashegyen rendezett projektzárón elhangzott: a fejlesztések gazdagítják a Balaton négy évszakos kínálatát, bővítve az ide érkező turisták lehetőségeit. A hálózatba kapcsolt attrakcióknak köszönhetően a kevésbé ismert Festetics-kincsekre is több figyelem összpontosulhat, ösztönözve a látogatókat a teljes útvonal bejárására. A rendezvényen elhangzott: elkészült Keszthelyen a Festetics-kastély díszkivilágítása és hangjátéka, szabadulószobát alakítottak ki a Balatoni Múzeumban, a Festetics Imre Állatpark Látogatóközpontjában pedig már VR-szemüveggel is körbenézhetnek a látogatók. Megújult a Festetics Vágta helyszínére vezető út, a gyenesdiási Fűszerkert és Forrás tanösvény, s most elkészült a balatongyöröki Lady Hamilton-emlékhely is, hamarosan pedig befejeződik a Hévízi Tófürdő körüli sétány rehabilitációja.

Az évfordulós programok zárómozzanata volt az egész iskolát megmozgató verseny a hévízi Bibóban

Az alapításának 30. évfordulóját ünneplő hévízi Bibó-gimnáziumban 30 körös váltófutást szerveztek, amelyen együtt sportoltak a diákok és a tanárok. Osztályonként legalább 10 ifjú vett részt a kihívásban, akik pedig nem húztak sportcipőt, segítőként működtek közre. A végzős 12/b lett az első, ők teljesítették a leggyorsabban a távot, tájékoztatta a zaol.hu hírportált Nagy Boldizsár intézményvezető, aki felidézte, a jubileumi tanévet sokszínű programsorral ünnepelték, minden tantárgycsoportot bevonva, sőt: a tavaszi gálával az öregdiákokat is megszólították, sokan visszatértek közülük a gimnázium falai közé.

Közgyűlést tartott a keszthelyi nyugdíjasklub

A keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub közgyűlésre hívta és várta tagjait, ahol a megjelentek meghallgathatták Szirmai János nyugállományú alezredes, elnök beszámolóját az elmúlt év tevékenységéről, pénzügyi állapotáról és az idei tervekről, számolt be a Zalai Hírlapnak az eseményről Bajzik Lajosné klubtitkár. A hivatalos ügymenet után a kollektíva hölgy tagjai humoros, megható és komoly tartalmú köszöntéssel kedveskedtek a férfiaknak, ünnepelve az erősebb nemet. A programot zenés-táncos összejövetellel zárták. Minden alkalom, amely közösségépítő és a klubtagok érdekeit, szórakozását, az együttlét örömét hozza, fenntartja a klubéletet, mely példaértékű és követendő idősödő világunkban.