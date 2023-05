A katasztrófavédelem évek óta rendelkezik egy mindenki számára elérhető, ingyenesen letölthető applikációval, a VÉSZ nevű programmal. Ez a balesetek, tűzesetek mellett hasznos időjárási előrejelzéseket is közöl, még jóval azelőtt, hogy azok bekövetkeznének. Érdemes letölteni, hiszen a csapadékos, erősen szeles, viharos időjárásra való felkészülés egyik legfontosabb eleme a tájékozódás!

Emellett továbbra is nyomatékosan kérjük a lakosságot, hogy gondoskodjanak vízelvezető árkaik tisztán tartásáról! - írta a katasztrófavédelem.

A következő napokra nézve előfordulhat az is, hogy rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik le egy adott területre. Éppen ezért fontos, hogy a vízelvezető árkainkat is tisztán tartsuk, ellenkező esetben ugyanis azok túltelítődöttsége problémát okozhat akár a közlekedésben, akár saját ingatlanunkban is. A saját ingatlanunk előtti árkok tisztítása a mi feladatunk, oda vágástéri hulladékot, kommunális szemetet és egyéb tárgyakat elhelyezni veszélyes! Akik már kitisztították árkaikat, a nagyobb esőre való felhívás előtt gondosan nézzék át a területet, és ha szükséges, ismételjék meg a műveletet!

Több napig tartó csapadékos időjárásnál előfordul, hogy az út menti fák, bokrok, de akár az ingatlanunk területén, vagy közelében lévők is a felázott talaj miatt megdőlnek, veszélyessé válnak. Ha utazásunk során letört ágakkal, kisebb darab, még általunk is elmozdíthatónak ítélt fákkal találkozunk, akkor segítsük a közlekedőket azzal, hogy eltávolítjuk az útról. Amennyiben nagyobb méretű kidőlt fával találkozunk, akkor hívni kell a 112-őt, és kérni kell a tűzoltók segítségét! Ha lakóházunk területén lévő fa miatt alakul ki veszélyhelyzet, azonnal értesítsük az ilyen fák eltávolításával foglalkozó szakembert, vagy a tűzoltókat! - írja a Katved.