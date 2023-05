A pálya megépítéséről ugyanis 2016 májusában döntöttek, majd 2017 májusában tették le az alapkövet. Az azóta 250 hektáron már 10 modullal működő létesítmény idei nyílt napján dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, jelezve, a kutatás és a fejlesztés új dimenzióba került Zalaegerszegen, mivel a pálya további ipari szereplőket vonz. A győri Széchenyi István egyetem általános és oktatási elnökhelyettese, dr. Kovács Zsolt, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló egyetemi alapítvány képviselője beszélt a hallgatóik számára gyakorlati terepet jelentő tesztpályáról, majd Vigh László országgyűlési képviselő mutatta be vetített képes előadásban a beruházás történetét. A résztvevők azután járhatták be a modulokat, kipróbálhattak számos elemet, láthattak szimulációkat, de a régészeti feltárás eredményeit is megismerhették, valamint a győri egyetem által fejlesztett robotokkal is találkozhattak.

Fotó: Pezetta Umberto

Az ez alkalomra kiadott közlemény jelzi, a tesztpálya és létesítményei üzleti hasznosítását az AVL-ZalaZONE Kft. végzi. A kutatási tevékenységeket és a tesztpálya társadalmasítási programjának megvalósítását a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. koordinálja.

2023 januárjától a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya alapítói és fenntartói jogai a győri Széchenyi István Egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítványhoz kerültek. A tesztpálya mellett elhelyezkedő Kutatási és Technológiai Központban tavaly felépült a Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs és Képzési Központjának inkubációs és szállásépülete, míg az oktatási célú előadóépület bokrétaünnepségére idén májusban került sor. A ZalaZONE a győri egyetem világelitbe tartozó hallgatói versenycsapatainak is az egyik bástyája.

Fotó: Pezzetta Umberto

A Pálya Napja fő célja a ZalaZONE ismertségének növelése, a zöld mobilitás, valamint a versenysport népszerűsítése, és a fiatal generációk mérnöki pálya iránti érdeklődésének felkeltése. Ezen a napon a közönség bepillantást nyerhettek a próbapálya működésébe, a pályaelemeken zajló kutatás-fejlesztési tevékenységbe, amelyeket a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja és a Digitális Fejlesztési Központ munkatársai mutattak be. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság jóvoltából a vendégeket katasztrófavédelmi, mentési és rendőrségi bemutatók, illetve további meglepetésprogramok várták. A gyermekek a Smart Cityben gokartozhattak, megnézhették a HUMDA Zrt. versenykamionját és versenygokartjait, valamint kipróbálhatták a közlekedésbiztonsági bemutatót.