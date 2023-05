XV. Családi Pünkösd és XXVII. Göcseji Prószafesztivál

Május 29-én, hétfőn 13 órától 20 óráig várja az érdeklődőket Zalaegerszegen, a Gébárti-tó mellett a XV. Családi Pünkösd és XXVII. Göcseji Prószafesztivál, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban és környékén műhely- és mesterségbemutatókkal, koncertekkel készülnek. A völgyben 30 csapat süti a finom göcseji prószát.

Gyereknap

Vasárnap 10 és 18 óra között rendezik meg Zalaegerszegen az ingyenes városi gyereknapot a Vizslaparkban, ahol többek között legófal-építésre, zenés, kutyás és ügyességi bemutatókra, különféle játékokra várják a családokat.

Termelői piac

Felsőrajkon, a Várudvarban szombaton 8 órától termelői piacra várják azokat, akik helyi termékeket szeretnének venni vagy eladni. 8 és 11 óra között a helyszínen hivatalos ügyeket is lehet intézni a kormányablakbuszban.

Gyermeknap

Egerváron, szombaton tartják a gyermeknapot, a várnál 14 órától kézműves foglalkozás, 15 órától a Napsugár együttes, 16 órától Mutyi bohóc, 17 órától aVuk, a kisróka című zenés mesejáték kínál kikapcsolódást. Légvárak, játszóház, arcfestés és pónilovaglás is lesz.

Gyereknap és májusfa-kitáncolás

Zalacsányban szombaton 17-21 óra között tartanak gyermeknapot a Park vegyeskereskedésnél. Kitáncolják a májusfát, légvár, rendőrkutyás bemutató, golfautótúra, termelői vásár és játszótéravatás is lesz, fellép a Vagabond Trio. A rendezvényen gyűjtést szerveznek a tűzeset kehidakustányi károsultjának. Rossz idő esetén a program elmarad.

Horgászverseny

Pölöskén szombaton jótékonysági horgászversenyt és gyermeknapot tartanak az óvoda támogatására. A Pölöskei Horgászok Egyesülete rendezvényén a felnőttek horgászversenye 7-től 15 óráig tart, a gyerekek 8 és 12 óra között tehetik próbára ügyességüket.

Ünnep a kastélyban

A keszthelyi Festetics-kastélyban lovasbemutatóval, erkélykoncerttel, az északi szárny látogatásának lehetőségével, virágvásárral, a Madárparkban pedig Totó, a hattyú születésnapjára szervezett családi programokkal, továbbá népijátékkal, arcfestővel, lufibohóccal és gyermekkoncertekkel várják a vendégeket a pünkösdi családi hétvégén, szombattól hétfőn kora estig.

Györöki pünkösd

Szombaton és vasárnap pünkösdi forgatag várja Balatongyörök lakóit és vendégeit a móló melletti sétányon. Ennek részeként a hétvége első napján 15 órakor megnyílik a 120 éves Tapolca-Keszthely közötti vasúti vonalnak emléket állító tárlat az állomáson, 17 órakor pedig a község elmúlt 125 évét megidéző képeslaptárlat a Berta Bulcsu Művelődési Házban. Este a Crazy együttes, majd másnap Dallos Bogi, később a Silver együttes bulija hívogatja az érdeklődőket. Vasárnap 11.30-tól sétahajóról megkoszorúzzák a Balatont a szezon kezdetén.

Érték vagy!

Vonyarcvashegyen pénteken nyitja meg kapuit a Lido, amely tavaly a Balaton legjobb strandja minősítést érdemelte ki. Szombaton Érték vagy! címmel jótékonysági sport- és játéknapot rendeznek 9.30-tól a sportpályán, vasárnap pedig gyermeknap várja az érdeklődőket 14 órától a strandon, ahol zenés és táncos programok is szolgálják a kikapcsolódást.

Kitáncolják a májusfát

Gyenesdiáson is mozgalmas lesz az ünnepi hétvége. Szombaton gyermeknapi meglepetéspartit rendeznek a termelői piacon, illetve a Festetics Imre Élményközpontban, amely után kora este kitáncolják a májusfát, amit zenés mulatság követ. Pünkösd első napján pedig családi program, majd táncház várja a vendégeket a Pásztorháznál, illetve a Kárpáti János ÁAMI-ben.

Szuperhősök

Szombaton harmadik alkalommal keresik a szuperhősöket a Hello Hévíz pünkösdi kihívásában. A város vállalkozói egyesülete 13 állomáshelyen várja vicces játékokkal a legalább kéttagú csapatokat 10 és 18 óra között. A jól teljesítőkre értékes nyeremények várnak.

Miénk a kert!

Miénk a kert! címmel rendezik a városi gyereknapot szombaton Hévízen. Délután pecsételős játék, filmvetítés, légiós kiképzés, interaktív táncbemutató, akrobatikus kosárlabdashow és játékbörze is hívogatja a családokat az egregyi múzeumkertben.

Retró játékok

Régi idők gyerekkori játékai láthatók vasárnap délután (12-18 óra között) és hétfőn egész nap (9-től 18 óráig) a gyenesdiási községházán. A tárlat Horváth Csaba magángyűjteményéből kínál válogatást.

Hősök és áldozatok

A hősök és áldozatok emléknapja alkalmából vasárnap 8.30-tól szentmisét mutatnak be a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban, azt követően pedig a várkertben megemlékező beszédet mond Varga Sz. Gábor, a Vajda János Gimnázium igazgatója, történelemtanár.

Futófesztivál

Pünkösdvasárnap rendezik az V. Hévízi Futófesztivált, amely az óvodás (10-től) és iskolás (13 órától) futamok mellett 7, 14 és 21 kilométeres (16 órától) kihívást kínál a nevezőknek. Mindemellett lesz kutyás futás, balettbemutató és meridiánjóga is. A program jótékonysági célokat is szolgál.

Vitorlázz itthon!

Gyermeknapi forgatag várja az érdeklődőket a keszthelyi Balaton-parton, Vitorlázz itthon! címmel vasárnap 10 órától. A programok sorában lesz játék, színházi előadás és koncert is. Az esőhelyszín a Csokonai-sportcsarnok.

Koncert

Pünkösdvasárnap az egyházi ünnepek táncmuzsikával fűszerezett dallamai csendülnek fel a keszthelyi Fő téren Petrás Mária és a Muzsikás együttes hangversenyén 19 órától.

Horgászversenyek

Zalalövőn, a Borostyán-tónál halfogó csapatversenyt rendeznek a hét végén. A horgászat pénteken 14 órakor kezdődik s vasárnap 10 óráig tart. Kustánszegen szombaton a Göcsej Horgászegyesület tart nyílt nevezéses egyéni halfogó versenyt, amely 6 órakor regisztrációval veszi kezdetét. A horgászat 7-től 12 óráig tart, ezt megemlékezés és koszorúzás követi az elhunyt horgászok tiszteletére állított kopjafánál. Az eredményhirdetés várhatóan 12.45-kor lesz.

Hősök napja

Lasztonyán, a kámaházi haranglábnál pénteken 16 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést tartanak a hősök napja alkalmából. Letenyén vasárnap tartják a Hősök napi megemlékezést, amely a Szentháromság-templomban 9.30-kor szentmisével kezdődik. Ezt követően a II. világháborús emlékműnél koszorúzás várja a megemlékezőket. Beszédet Farkas Szilárd polgármester mond. Murarátkán szintén vasárnap tartják a hősök napi megemlékezést, ennek helyszíne a Rátkai-hegyen található Szent Orbán-kápolna lesz. A program 14 órakor kezdődik szentmisével.

Elsősegélynyújtó előadás

Salomváron, az egészségházban pénteken 17 órakor Beledi István mentőtiszt tart elsősegélynyújtó előadást a hat év alatti gyermekeket nevelő szülők részére.

XVI. Magyar Pünkösd

Zalalövőn, a városi íjászparkban szombaton rendezi meg XVI. Magyar Pünkösd elnevezésű programját a helyi Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. Az egész napos rendezvény 10 órakor civil szervezetek, baráti társaságok közösségi főzésével kezdődik. Ezzel párhuzamosan lengőtekeverseny, majd 11 órától terepíjászat várja az érdeklődőket. A pünkösdi királyválasztás 12 órakor kezdődik. A rendezvény megnyitóját 14.45-kor tartják, köszöntőt Gyarmati Antal polgármester és Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke mond. A kulturális műsorban az óvoda és általános iskola néptáncosai, a viszáki asszonykórus, valamint a Takács családi zenekar működik közre. 18.30 órától a Shabby Blues Band zenél.

Mozog a falu

Tófejen, a sportcentrumban szombaton 10 órától tartják a Mozog a falu elnevezésű közösségi rendezvényt, amelynek keretében többek közt grundbirkózás, asztalitenisz, talicskafutam, sodrófa- és rönkhajítás, traktorgumi-forgatás, bográcsfesztivál, valamint játszóház is várja a résztvevőket. 19 órától májusfakitáncolás kezdődik, majd zenés programokkal ér véget a rendezvény.

Kiállítás és szépkorúak napja

Muraszemenyén, a cserneci településrész közösségi épületében szombaton 14 órakor a hímző- és papírfonószakkör alkotósaiból nyílik kiállítás. Köszöntőt Stopka Józsefné polgármester és Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mond, a tárlatot Kuglics Gábor, a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense mutatja be. Ezt követi a szépkorúak köszöntése, amely keretében a helyi óvodások és iskolások, valamint a Zalaapáti Harmonika Zenekar ad műsort.

Szépkorúak köszöntése

Zalalövő budafai településrészének közösségi házánál szombaton 15 órakor tartják a szépkorúak napját. Köszöntőt Vigh László országgyűlési képvisel mond, a műsorban helyi szereplők mellett a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei működnek közre.

Gyermeknapi rendezvények

Zalalövőn vasárnap 9 órai kezdettel tartják a hagyományos Szivárvány gyermeknapot, amely 9 órakor labdarúgótornával kezdődik a sportcentrumban. 14 órától tűzoltó akadályverseny, majd exatlon típusú ügyességi verseny vár a résztvevőkre. 16 órakor köszöntik az újszülötteket, amit kulturális programok kereteznek. Ennek közreműködői a Tornyos Táncklub, a Galaxy Rock and Roll csoport és a Fanatic Jump tagjai lesznek, majd a Harisnyás Pipik adnak műsort. Letenyén, a kastélyparkban vasárnap 15 órakor kezdődnek a gyermeknapi programok. Többek közt népi játszótár, fazekas és bőrműves foglalkozás, aszfaltrajzverseny és játszóház, valamint 16.30 órától a Kakaó együttes koncertje vár a résztvevőkre. Murarátkán az önkormányzati vendégház udvarán rendezik meg a gyermeknapot, amely vasárnap 13 órakor kezdődik. Lesznek kézműves foglalkozások, népi játékok, valamint játszóház is. Zalacsében, a sportpályán vasárnap 14 órakor palacsintázással és játszóházzal kezdődik a gyermeknapi rendezvény. 15 órától ügyességi játékok, 16.30-tól a Kis-Hétrét koncertje szerepel még a programban. Zalatárnokon szombaton 13 órától tartják a gyermeknapi rendezvényt.

Pünkösdi fesztivál

Lispeszentadorjánban, a kultúrháznál vasárnap tartják a hagyományos pünkösdi fesztivált, ami reggel nyolc órakor főzőversennyel kezdődik. 13 órakor a papírfonó és makramészakkör tagjainak alkotásaiból nyílik kiállítás, ezt a Hűséges Eb Kutyabarát Egyesület bemutatója követi. 14.30-tól Borka bohóc, a nagykanizsai Mozaik Társulat, valamint a borsfai Dancing Feet csoport lép fel. 16 órától Ihos József humorista, 17 órától a Parlando énekeegyüttes, 18 órától az Irigy Hónaljmirigy együttes szerepel még a rendezvényen.

Falunap

Csödén vasárnap rendezik meg a falunapot, amely 14 órakor az I. és II. világháborús emlékmű koszorúzásával veszi kezdetét. Beszédet Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mond. A 15.30-kor kezdődő kulturális műsorban a Budafa Gyöngyszemei csoport, az irsapusztai lányok és asszonyok, Postás Józsi mulatós énekes, valamint Ecsedi Erzsébet és Ecsedi Csenge színművész működik közre.

Keresztszentelés

Zalaháshágyon, a Bakoshegyen vasárnap 15 órakor áldja meg Mikolás Attila salomvári plébános azt a Simon László által készített keresztet, amit az elhunyt szőlősgazdák tiszteletére állítottak.

Kiállítás

Göntérházán, a faluotthonban szombaton 14 órakor a helyi Hetés Kultúregyesület hímzőszakkőrének legidősebb tagja, a 91 esztendős Tivadar Rozália kézimunkáiból nyílik kiállítás.

Komolyzenei hangverseny

Lendván, a zsinagógában pénteken 19 órától Ferenc Katja fuvolista tartja diploma előtti koncertjét. A hangversenyen Fercic Iván zongorista, valamint a BeleTinke kamarakórus működik közre.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken 20 órától a HeloZep!, majd az Alvin és Mókusok ad koncertet. A Gardenben pénteken Szecsei és a Katapult D.J. csapat, szombaton SanFranciscoBeat, Raul Young, valamint két helyi tehetség, Sümeghy Kristóf és TMSFX zenél. A Mama Africa szombaton szezonzárót tart, amelynek hangulatfelelőse Andy Sole lesz. Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban vasárnap 19 órától a Csík zenekar mutatja be műsorát. A Plakátház Kultúrkocsmában szombaton 21 órától a Szomorú Szörnyek zenekar játszik. A Kanizsa Clubban pénteken Danny Better és Marloo lesz a hangulatfelelős, míg vasárnap a Zero bulizenekar tart szezonzáró partit. Zalaudvarnokon, a Vadvirág étteremnél vasárnap pünkösdi fesztivált tartanak, amelynek keretében 15.30-tól Szandi, majd Kozsó és az Ámokfutók, 19 órakor pedig a D.J. Szatmári feat. Szakos Andi projekt lép fel. Vonyarcvashegyen e hét végén tartja nyitórendezvényét a Magyar Tenger. Szombaton Peat Jr., Roland és Szunyog, vasárnap Metzker Viki, Silverman és SomX szórakoztatja a közönséget.

Fotókiállítás

Pénteken Nagykanizsán a Honvéd Kaszinóban 17 órakor Fekete.Fehér.Fények. címmel nyílik fotókiállítás a RockCats Stage Photo Crew tagjainak munkáiból.

Kiállítás

Pénteken Nagyrécsén az Inkey-kastély olvasótermében 16.30-kor a csipkeverő és mézeskalács-készítő szakkör tagjainak munkáiból nyílik kiállítás.

Gyereknap

Pénteken Galambokon a piactéren 12.30-tól tartanak gyereknapot. Szombaton 8 órától termelői piac nyílik és hagyományőrző rétessütés is lesz.

Orbán-napi program

Szombaton Zalakaroson 10 órakor kezdődik a Szent Orbán-napi rendezvény a Szent Orbán-szobornál.

Pünkösd Zalakaroson

Szombaton Zalakaroson. a Karos Korzón pünkösdi programokkal várják az érdeklődőket, benne judo-, karate- és néptáncbemutatóval, lesz előadás a pünkösdi szokásokról, 20 órakor Mehringer koncert, majd retró parti kezdődik. Vasárnap15 órakor fellép az Eraklin Táncklub, majd a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport, lesz rollerverseny, 19 órakor pedig kitáncolják a májusfát és utcabál is lesz. Hétfőn pünkösdikirály-választással és népzenei műsorral folytatódnak a programok 15 órától.

Forrástúra

Szombaton Nagybakónakon 7. alkalommal rendezik meg a Bakónaki Forrástúrát. A túra kijelölt útvonalon halad és az Árpád-forrásnál ér véget, a táv kb. 10 km. A csapatokat reggel 8 órától érkezési sorrendben indítják a nagybakónaki sportpályáról, majd az állomáspontoknál különböző logikai és ügyességi feladatok várnak rájuk. Az első 3 csapat díjazásban részesül. A program eső esetén sem marad el.

Falunap

Szombaton rendeznek gyermek- és falunapot Lovásziban. Az Olajbányász Művelődési Háznál 10 órakor kezdődik a gyerekprogram, 11 órakor kiállítás nyílik, majd zenés interaktív gyerekműsorral folytatódik a nap. A főzőverseny eredményhirdetését 13 órakor tartják, ezután kulturális műsor kezdődik fellépőkkel, majd 21 órakor tűzijáték zárja a napot.

Túra a Kerka mentén

Szombaton Kerka-menti túrát tart 10 órától a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Zalabaksáról, az iskola épülete előtti parkolóból indulva. Az út során a Medesi-patak, a Cupi-patak és a Kerka-folyó mentén húzódó ligeterdőkkel, mocsárrétekkel és a Kerka völgyét szegélyező gyertyános tölgyesekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők.

Gyermeknap Lentiben

Lentiben szombaton gyereknapi programmal várják az érdeklődőket a Templom térre 15 órától. Lesz lehetőség közösségi könyvcserére és vásárra a városi könyvtár szervezésében, illetve lesz szabadidős játékpark és népi játszótér, mozgásművészeti és sportbemutatók, 17 órakor pedig a Pesti Zenés színpad művészei adnak műsort.

Gyermeknap Beleznán

Beleznán szombaton 13 órakor kezdődik a gyereknapi rendezvény az IKSZT udvarán. Lesz 6 állomásos kalandpark, kosaras körhinta, hordólovaglás, csúszdás légvár és egyéb programok.

Pünkösdi búcsú

Rédicsen vasárnap kezdődök a pünkösdi búcsúi program 10 órakor szentmisével. 16 órától motoros bemutató lesz, előtte felvonulás, majd bajnoki futballmérkőzés, este pedig bállal zárják a napot. Hétfőn szintén 10 órakor kezdődik a szentmise, majd a sportpályán a további programok: 11 órától főzőverseny, 14 órakor megnyitó, majd kulturális műsor zenés fellépőkkel. A főzőverseny eredményhirdetését 16.30-kor tartják, majd Kaczor Feri lép fel.

Gyermeknap Nagykanizsán

Nagykanizsán vasárnap lesz a városi gyereknap a Medgyaszay Házban, ahol 15 órakor a Mesélő Bőrönd Társulat bemutatja A kiskakas gyémánt félkrajcárja történetét, fellép Fülöp Tibor bűvész, a Bóbita zenekar, majd Csingiling, Pán Péter és a kalóz tündér mesebeli világában tehetnek látogatást az érdeklődők az egyéb programok mellett.

Hősök napja

Vasárnap Nagykanizsán 10 órakor a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony-templom melletti Millenniumi emlékparkban tartanak megemlékezést a hősök napja alkalmából. Ünnepi beszédet mond Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.

Az áldozatok emlékére

Vasárnap Nagykanizsán 11 órától a helyi zsidó hitközség a holokauszt helyi és környékbeli áldozatainak tiszteletére tart megemlékezést. A rendezvényt dr. Székely István, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke nyitja meg és az emlékezés köveit is elhelyezik a zsinagóga főbejáratánál. Ezt megelőzően szombaton 17.30-kor mutatják be Groó Diána Ősfény című kisjátékfilmjét.

Hősök napja

Vasárnap Nagykanizsán a HONSZ Nagykanizsai Hadigondozottak Klubja és a Zalavármegyei Honvéd Hagyományőrző Egyesület hősök napi megemlékezést tart koszorúzással és gyertyagyújtással 14 órakor a temetőben a doni emlékműnél.

Búcsúval egybekötve

Vasárnap Nován hegyi búcsút és gyereknapot tartanak az Alsó-hegyen. A gyereknapi programra érkező csapatokat 8.30-tól várják az IKSZT épületénél, a csapatok versenye 9 órakor kezdődik a hegyen, ahol 10 órától lesz légvár, fanatic jump bemutató, 15 órakor szentmise, majd fellép Böröcz Roli, Sissi és Éder Gabee.

Bábművészeti világtalálkozó

Zalaegerszegen szombaton elkezdődnek a Bábművészeti világtalálkozó programjai. Délután három órakor a Dísz térre érkezik az angol Clive Chandler és a sétáló Óriások felvonulása. Fél órával később Clive Chandler professzor világhírű Punch és Judy show-ja, azaz vásári kesztyűsbábos előadás lesz látható. Ezt fél ötkor követi a TrappTop Flotta, a Nap és a Hold elrablását adják elő óriásbábos, gólyalábas műsorban. A programot Sarkadi Bence marionettjátéka zárja, ez negyed hatkor kezdődik.

Zalaegerszegen a Göcseji Múzeum időszaki kiállításán a Katti Zoób Divatház közel 30 éves történetét bemutató, Repertoár – Az ellentétek harmóniája című tárlaton pünkösdvasárnap kétszer, 11 és 16 órakor tart Szényi Krisztina rajzpedagógus, a múzeum kommunikációs munkatársa tárlatvezetést. Szóba kerül a divattervező által alkalmazott motívum- és szimbólumrendszer, a 85 kiállított ruhán bemutatja a színek erejét és formák gazdagságát.