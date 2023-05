Amelyik általános iskolás horgászt érdekli a viadal, nincs is más dolga, mint a szüleivel bemenni a Facebookon megjelölt horgászboltok valamelyikébe és feliratkozni a jelentkezési lapra. Jelentkezni lehet telefonon keresztül a Kőolajipari Dolgozók Sporthorgász Egyesületénél és Zrínyi Horgászegyesületnél is lehet, melyek elérhetőségei szintén megtalálhatók az egyesületek internetes közösségi felületein. A program a nagykanizsai horgászegyesületek összefogásával, valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az élményt jelentő horgászat mellett különféle kiváló kísérő programokkal is a gyerekek kedvében járnak a szervezők. Érdemes időben regisztrálni, hiszen a sziget befogadása korlátozott, kizárólag az első 50 jelentkezőt fogadhatják. A rendezvény alatt csalit és etetőanyagot biztosítunk, és elszakadt szerelékedet is javítják.