A korábbi nevén Türk Tanácsban Magyarország 2018 óta megfigyelői státusszal rendelkezik. A csoportot Papp Gábor polgármester is fogadta, aki azt mondta, „a türk közösséggel hazánk szoros politikai és a gazdasági kapcsolatot ápol, s ennek keretében érkezett most a delegáció, amelynek tagjai otthon is hasznosítható ötleteket szeretnének nyerni”. A városvezető hozzátette: ezekben az országokban egyre nagyobb az érdeklődés Hévíz iránt.

– Mivel most visszaesést tapasztalunk, elsősorban az orosz vendégek körében, ezekből az országokból részben pótolhatjuk a hiányzó látogatókat – szögezte le Papp Gábor. – Az igény megvan, az elmúlt időszakban Kazahsztánból és Üzbegisztánból is kerestek bennünket, és egy-egy ilyen látogatás ezt tovább erősítheti. Az élénkülő kapcsolatokban akár a légiforgalom is szerepet játszhat.

A türk vendégek Hévízen jó gyakorlatokkal ismerkedtek. Felkeresték a fürdőt, tájékoztatást kaptak a gyógyászatról, a város gasztronómiai kínálatából is ízelítőt nyerhettek, és a helyi szakemberekkel az együttműködés további lehetőségeiről egyeztettek.

A türk delegáció ezekben a napokban a Balaton-régióval ismerkedik

Fotó: Péter B. Árpád

Mint Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a tradicionális kúrát tovább népszerűsítenék abban a térségben is, másrészt a delegációban lévő utazásszervezőkkel a beutazó turizmus kapcsán szeretnének együttműködni.

Az azeri Heybat Valiyev arról beszélt, magyar körútjuk során az itteni turisztikai fejlesztésekkel ismerkednek, hogy hasznosítható ötleteket szerezzenek.

– Magyarországot közel érezzük a türk közösséghez, és tudjuk róla: a kelet-európai régió egyik legfejlettebb turisztikai iparával rendelkezik – szögezte le hazája egyik elismert szakembere. – Ezért számunkra nagyon érdekes, hogy a gyakorlatban is lássuk, mindez hogyan működik. Hazatérve pedig szeretnénk felhasználni ezeket a tapasztalatokat.

Szerinte a Balaton-régió turizmusszervezésének számos elemét a türk államokban is tudják majd hasznosítani.