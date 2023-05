Első állomásunk Léva városa volt, ahol a Juhász Gyula Alapiskola tanulóival közös programon vettek részt. Meghallgattak egy rövid bemutatót a városról, illetve bemutatták egymásnak iskolájukat. Ezután az egykori ezüstbányászat központjába, Selmecbányába érkeztek, ahol idegenvezetőnk segítségével sétálhattunk végig a városon. Majd Besztercebánya barokk emlékeit fedezték fel. Ezután Felvidék legjellegzetesebb három városát látogatták végig. Először a Károly Róbert által felemelt Körmöcbányát és a pénzverdét tekintették meg. Eztán Mátyás király 600 éves hársfáját és a vár alatt található cseppkőbarlangot is felfedezték. Betlér kastélyához is elutaztak, mely után sétát tettek a parkban. A rozsnyói székesegyházban tett látogatást követően a Fő tér szobrait, illetve 137 lépcsőfokon érték el a reneszánsz őrtornyot. Közép-Európa egykori legnagyobb várát is megnézték a diákok Szepesváralján. Útközben egy érdekes természeti jelenséget, gejzírt figyelhettek meg. A négy hektáros, pazar kilátást biztosító várrom bejárása után Kassa felé indultak. Jártak még: Alsósztregován, Madách Imre szülő- és lakhelyén, valamint az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület világhírű őslénytani lelőhelyét járták be idegenvezetővel.