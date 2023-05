Az együttműködő települések és szervezetek szerint a beruházássorozat hozzájárul az itt töltött idő meghosszabbításához, a magasabb látogatószámhoz és a térség családbarát jellegének erősítéséhez.

A Vonyarcvashegyen rendezett projektzárón elhangzott: a fejlesztések gazdagítják a Balaton négy évszakos kínálatát, bővítve az ide érkező turisták lehetőségeit. A hálózatba kapcsolt attrakcióknak köszönhetően a kevésbé ismert Festetics-kincsekre is több figyelem összpontosulhat, ösztönözve a látogatókat a teljes útvonal bejárására.

Juhász Szabolcs, az MTÜ turizmusszakmai igazgatója kiemelte: az együttműködés, az együttgondolkodás és a partnerség a közösségépítés szavai és egyben az ágazat alappillérei s építőköveti. A 2030-ig szóló turisztikai stratégia is erre épül: „Megosztani Magyarország iránti szeretetünket, elmesélni hazánk történetét”.

Ebben a projektben „piacosítható” turisztikai termékeket kerestek a Balatonnál, hogy az épített és természeti mellett a szellemi és kulturális örökséget is bemutathassák, foglalta össze a szakember.

Elkészült például Keszthelyen a Festetics-kastély díszkivilágítása és hangjátéka, szabadulószobát alakítottak ki a Balatoni Múzeumban, a Festetics Imre Állatpark Látogatóközpontjában pedig már VR-szemüveggel is körbenézhetnek a látogatók. Megújult a Festetics Vágta helyszínére vezető út, a gyenesdiási Fűszerkert és Forrás tanösvény, s most elkészült a balatongyöröki Lady Hamilton-emlékhely is, hamarosan pedig befejeződik a Hévízi Tófürdő körüli sétány rehabilitációja.

Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kijelentette: ez a fejlesztéssorozat azt is szolgálja, hogy „gyerekeink és unokáink ne csak a tankönyvekben találkozzanak egy-egy fejezetként történeti családjaink életével, hanem személyes élményekből is merítve tanulhassanak abból”. Szerinte lényeges, hogy mindez ne csupán a múltat jelentse, „hanem tükrözze a jelent, és jövőt is tudjon adni.”

A projektben régi magyar receptúrákat felkutatva megalkottak egy Festetics-menüsort, amely a térségi éttermek kínálatában szerepel a jövőben. A vendégek különleges fogásokat kóstolhatnak – a libamájtól a pontyhalászlén és szarvaslapockán át a rákpaprikással tálalt fogasfiléig.