Zalaszentgrót VFC - Csesztregi KSE 0-4 (0-1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1100 néző. Jv.: Iványi G. (Jakab, Dominkó).

Zalaszentgrót: Tóth Zs. - Pődör (Horváth D., 46.), Buzási, Csik, Horváth B. (Lampertt, 57.) - Iberhart, Baráth, Gájer (Molnár Zs., 77.) - Penczák (Turós, 86.), Ferenczi D. (Vajda, 85.), Tóth D. Edző: Jankovics Péter.

Csesztreg: Gergő Á. - Szabó B., Lovrencsics (szabó K., 46.), Biharvári, Póczak, Horváth R. - Nagy N. (Fülöp, 90.)- Kiss Bá., Őri Cs. (Elek Zs., 92.), Magai (Péter M., 80.) - Kiss Ba. (Csiszár, 89.). Edző: Tamás Tamás.

Gólszerzők: Kiss Bá. (17., 64.), Póczak (82.), Csiszár (90+1.).

Sárga lap: Horváth B. (20.), Csik (62.), illetve Kiss Bá. (21.), Őri Cs. (24.)

Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága most is megadta a módját a kupadöntőnek. Kell is ez, hiszen a megyei bajnokságban játszó csapatok tagjainak élmény egy ilyen találkozó, főleg ebben a környezetben. Ahogy kell, a kupa kiállítva a kivonuló játékosok között, mindkét együttes saját gyerekcsapataik tagjainak kezét fogva köszöntötték a nézőket. A grótiak kezdtek valamivel aktívabban, 9. percben Gájer P. két jó csel után alig lőtt a jobb sarok mellé. Aztán jött a gól, amit a Csesztreg szerzett.