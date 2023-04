A millennium szobrászának is nevezett Zala György kultuszának ápolását a kilencvenes évek végén karolta fel szülővárosa, ugyanis a közvélemény előtt akkoriban még az is kevésbé volt ismert, hogy a magyar főváros egyik legpompásabb közterén, a Hősök terén jórészt az ő alkotásai láthatóak, egyéb szobrairól – például a Erzsébet királyné budapesti, Döbrentei téren álló emlékművéről, valamint az azóta újraalkotott Kossuth-téri Tisza István és Andrássy Gyula szobrokról – pedig még kevesebben tudták, hogy azokat lendvai származású művész készítette. A kultusz ápolásának egyik legfontosabb eleme a Zala György emléknapok megrendezése, amely során rendszerint nemcsak a muravidéki magyarság rója le tiszteletét a Mayer György néven született szobrász munkássága és emléke előtt, de további olyan települések képviselői is részt vesznek a programon, amelyek szintén kötődnek a művészhez. A Zala György emléknap során a résztvevők rendszerint Borbás György néhai zalaegerszegi művész-tanárról is, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a szobrász életútjának feltérképezésében.

Az idei program első napja Hana Bednarova cseh képzőművész kiállításának megnyitójával kezdődik pénteken 18 órakor a lendvai Bánffy Központban – a tárlatot Nemes László festőművész ajánlja az érdeklődők figyelmébe –, majd ugyanott mutatják be azt a Zala Györgyről szóló dokumentumfilmet, amit a Pártosfalván élő rendező, Gál Anasztázia készített. Szombaton 11 órakor a Városi Színház- és Hangversenyteremnél folytatódik a programsorozat, itt rövid megemlékezés során megkoszorúzzák Zala György mellszobrát, a Munkácsy-díjas Király Ferenc alkotását, valamint kihirdetik a világhírű szobrászról elnevezett idei ifjúsági képző- és fotóművészeti pályázat eredményét is. A beküldött alkotásokból kiállítás is nyílik az intézményben.