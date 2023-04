Az elmúlt hónapokban a Balaton fővárosából indultak ugyan szolgálatra az egyenruhások, de ugyanannyi időt töltöttek járőrözéssel a rájuk bízott 12 településen, mint korábban.

Lágler Róbert rendőr alezredes elmondta: költséghatékonyság miatt tavaly októberben zárták be a hévízi épületet, azóta Keszthelyről látták el Hévízt és térségét. Ebben az időszakban itt nem történt kiemelt közterületi bűncselekmény, vagyis: fenn tudták tartani a közrendet és a közbiztonságot, szögezte le az őrsparancsnok.

– Persze, a visszaköltözés nagymértékben megkönnyíti a munkánkat – tette hozzá Lágler Róbert –, hiszen reggel itt kezdődik a szolgálat, s itt is fejeződik be, és mostantól az ajtónk nyitva áll, ha az állampolgároknak szüksége van rendőri segítségre. Az elmúlt időszakban a kapun feltüntetett mobilszámon érhettek el bennünket, s persze, akinek szüksége volt rá, hívhatta a 112-es segélyvonalat is. A visszaköltözés egyébként azt is jelenti: mostantól többet leszünk kint a körzetünkben, hiszen nem vesznek el percek, negyedórák.

Az alezredes arról is beszélt, Hévízen változatlanul probléma a parkolási rend betartása. Éppen ezért arra kérte a közlekedőket: csak a kijelölt helyeken parkoljanak.

Kollégái ezentúl még szigorúbban figyelnek erre, „mert sokszor kaotikus állapotok alakulnak ki Hévízen, ami nem vet jó fényt sem a városra, sem a rendőrségre”, fogalmazott Lágler Róbert.