Hétfő (április 3.) este, nyolc óra tíz perc és 22 óra között újra megnyílik az interneten a Vega Csillagászati Egyesület virtuális klubja: a vendég Nagy Pál lesz, Az anyag végső építőkövei, a kvarkok című előadásával. A kvarkok hipotézisét az 1960-as években állították fel az univerzum elemi, vagyis tovább már nem osztható alkotóelemeinek keresése közben, azóta pedig létezésüket részecskegyorsítókban sikerült is kísérletileg kimutatni. Az este róluk, illetve korábban más ismert "rokonaikról" (elektron, neutrínó), valamint a részecskefizika velük megalkotott standard modelljéről szól. Az előadás ingyenes és nyilvános, a VCSE, valamint a Galileo Webcast internetes felületein át is elérhető. A rendezésben partner még a Magyar Csillagászati Egyesület Zalaegerszegi Csoportja, valamint a TIT Öveges Egyesület is.