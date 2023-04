VÁRMEGYEI HÍREK

Japán cseresznyefákat ültettek szerdán a pózvai szociális otthonban

A Gondoskodás Integrált Szociális Intézményben megjelenteket először Németh Gábor, a térség önkormányzati képviselője köszöntötte, aki kiemelte, hogy a pózvai városrészben, illetve a szociális intézmény közvetlen környezetében is fontosnak tarják a zöld felületek kialakítását – írja a Zalai Hírlap. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének

igazgatója, Zimborás Béla hozzátette, örömmel csatlakoztak a város fásítási programjához, megköszönte kollégáinak az együttműködést. Az igazgató hangsúlyozta, munkájuk fontos része a mentális, lelki gondoskodás mellett az otthonos környezet kialakítása. A 14 japán cseresznyefa gondozása a lakóknak egyúttal terápiás lehetőséget jelent. Keszei Erika, a 465 emberről gondoskodó intézmény vezetője végül arról szólt, tavaly kezdték a parkosítást, virágosítást, s a mostani faültetéssel tovább szépül környezetük, ahol a hozzátartozókat is hangulatos környezetben fogadhatják.

Felújíttatják a Petőfi emlékművet Zalalövőn

A Petőfi 200 emlékév apropóján felújíttatja a városközpontban álló Petőfi emlékoszlopot Zalalövő önkormányzata. A munkálatok költségeit a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) is támogatja. Minderről Gyarmati Antal polgármester számolt be a Zala Hírlapnak. Elmondta: a városközponti parkban még 1948-ban, a magyar polgári forradalom és szabadságharc kitörésének századik évfordulójára állítottak emlékoszlopot. Az obeliszket valószínűleg az Egyesült Parasztifjúság Országos Szövetsége készíttethette. A kért 625 ezer forintot teljes egészében nem kapják meg, de 500 ezer forinttal hozzájárulnak a felújításhoz – sorolta tovább a polgármester. A projekt keretében a táblák cseréjét is szeretnénk megoldani, ezúttal már gránitból készülnének, gravírozott felirattal, illetve mindkettőre porcelán anyagból kerülne fel a Petőfi-portré.

Kedvenc verseiket adták elő a szepetnekiek

A szepetneki Királyi Pál Óvoda-Bölcsőde tornaterme adott otthont szerdán a magyar költészet napja és a Petőfi 200 emlékév alkalmából Az én kedvenc versem című programnak, melyen a településen élők adták elő kedvenc verseiket - tudósít a Zalai Hírlap. A programot az önkormányzat Kocsis Edit művelődésszervező ötlete alapján szervezte meg. Az ötletgazda köszöntötte az egybegyűlteket, elmondta: közösségi összefogás eredménye a találkozó, melyen a szepetneki felnőttek a helyi színjátszó kör tagjaival együtt arra vállalkoztak, hogy megtanulnak egy-egy verset a szabadidejükben. Mi több, vállalták, hogy közönség elé állnak ezzel is példát mutatva a fiataloknak, továbbá népszerűsítik a versek és versmondás szeretetét.

Folytatódik az országfásítási program Gyenesdiáson

Harminc platánfát ültettek el a Gyenesi Lidóstrandon, a tavaly ősszel átadott kerékpáros és gyalogos sétány mellett az Agrárminisztérium településfásítási programjának részeként – olvasható a Zalai Hírlapban. Az eddigi két ütemben összesen 36 ezer sorfát ültettek el több mint 1350 faluban és kisvárosban. Gyenesdiás nyert az első körben, s most, a harmadikban is – ezúttal mintegy másfél millió forint értékben, amely nemcsak a platánok árát tartalmazza, hanem az ültetéshez szükséges támasztókarók, illetve a takarómulcs és a védőrácsok költségét is. A pályázat tavaszi körében három térségi település – Gyenesdiás mellett Szigliget és Kisgörbő – nyert, ősszel pedig még több résztvevővel folytatódik a program.

Egy héttel később rendezik meg az I. Egerszegi Palántafesztivált

A kedvezőtlen időjárás miatt egy héttel később, április 14. helyett április 21-én, jövő pénteken rendezik meg az I. Egerszegi Palántafesztivált – tájékoztatta a zaol.hu hírportált a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac. A rendezvény fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter, aki 10 órakor nyitja meg mások mellett a színes programot. A 14 óráig tartó kavalkádon a kulturális műsor mellett hat szakmai előadáson szó lesz a magfogási praktikákról, a zöldségfajták választásáról, a palántanevelésről, a berkenye ültetéséről, kezeléséről, az eperpalánták szaporításáról, gondozásáról. Ezen kívül időszaki tárlaton ötvenféle gyógynövényt ismerhetnek meg az érdeklődők. A palánta- és termelői vásár már reggel 7 órától várja a látogatókat.

Kockás Liliom Fesztivál Zalaszentivánon negyedszer

Bízik a jó időben a Fecske Csapat Túrázó Egyesület, április 15-én, szombaton délután várják az érdeklődőket a IV. Kockás Liliom Fesztiválra – tudósít a zaol.hu. A zalaszentiváni futballpálya mellett kulturális programokra és kirakodó vásárra invitálnak mindenkit, 13 órától többek között Ambrus Attila kínálja fazekas termékeit. 14 órakor a Füles Mackó Óvoda csoportjai lépnek fel, a

zalaegerszegi Tavaszi Szél Kulturális Egyesület dalcsokorral és bohózattal, míg a Gutorföldi Nóta- és Népdalkör katonadalokkal készül. 17 órakor a TMK Rock Band ad koncertet.

A rendezvény ideje alatt túravezetővel lehet megtekinteni a kockás liliomok élőhelyét. A programra a Göcsej Motorosai Egyesület tagjai is felvonulnak a vasparipákkal.

A Zalakerámia ZTE KK a ráadásban múlta felül a Sopron csapatát

A férfi kosárlabda NB I. A-csoportjában szerdán kezdődött meg a rájátszás sorozata és a nyitányon a Zalakerámia ZTE KK a Sopron együttesét fogadta – olvasható a Zalai Hírlapban. A találkozó hosszabbításban dőlt el, a ZTE KK javára, ezzel a párharcban 1-0-ra vezet. Zalakerámia ZTE KK-Sopron KC 117-112. Folytatás szombaton Sopronban a negyeddöntő második találkozóján.