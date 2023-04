Áldozatsegítő központok programja Lentiben

Szakmaközi megbeszélésre hívta a közelmúltban a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, melyen az áldozatsegítő központok által nyújtott szolgáltatásokat ismertették – olvasható a Zalai Hírlapban. Tánczosné Mánfai Csilla, a házigazda intézmény vezetője elmondta, hogy a Lenti járás területén általuk működtetett jelzőrendszernek tagjai az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények munkatársai, illetve az érintett hatóságokkal is együttműködnek. Szakmaközi megbeszéléseket adott témákról évente hat alkalommal rendeznek. Ez alkalommal arról gyűjtöttek információt, milyen segítséget tudnak nyújtani a bűncselekmények áldozatává válóknak a segítő központok, illetve hogy erre milyen módon van lehetőség.

Idén is csatlakozott a Te szedd!-mozgalomhoz Alsópáhok

Idén is csatlakozott a Te szedd!-mozgalomhoz Alsópáhok. Az országos hulladékgyűjtési akció részeként szombaton majdnem félszáz önkéntes tisztította meg az üdülőfalu közterületeit és külterületi útjait – tudósít a zaol.hu. Czigány Sándor polgármester leszögezte: a község indulása óta minden esztendőben csatlakozik e programhoz, amellyel a helyiek figyelmét szeretnék felhívni arra: nem csupán globálisan, hanem helyben is cselekedni kell a Föld védelméért. Ennek pedig része, hogy „felhagyunk az illegális hulladéklerakással, a környezetromboló szemeteléssel”. Alsópáhok az illegális szemetelés ellen úgy próbál védekezni, hogy a közeljövőben vadkamerákat vásárol, amelyekkel figyelik majd a külterületi utak környékét is.

Szépkorúakat köszöntöttek Bakon

A település szépkorú lakóit köszöntötték szombaton délután a faluházban. Bár az idősek világnapjának az ENSZ közgyűlése 1991-ben október elsejét jelölte ki, az 1630 lakót, köztük 364 szépkorút, azaz 65 évnél idősebbet számláló falu közössége a borongós ősz helyet már sok éve mindig derűs tavaszi időpontot választ az idősek köszöntésére – olvasható a Zalai Hírlapban. Farkas Tamás polgármester érdeklődésünkre arról számolt be, hogy az önkormányzat többféle módon támogatja az időseket, karácsonykor például mindegyiküknek ajándékcsomagot adnak. A rendezvény kezdetét megelőző percekben Farkas Tamás és Vigh László országgyűlési képviselő külön üdvözölte a vendégek között helyet foglaló legidősebb baki férfit, a 96. életévét betöltött Vörös Kálmánt.

Vonzó kínálattal ismerkedhettek a túrázók a Föld napján

Zala és a Balaton-felvidék vonzó kínálatával ismerkedhettek az érdeklődők a túrázók és túraszervezők alsópáhoki találkozóján, amelyet a Föld napja apropóján rendeztek. Az előadások és a vetített képek segítségével az érdeklődők képzeletben járhattak Hévízen, ismerkedhettek a balatoni tanúhegyekkel, vagy épp a tó déli partján, egészen pontosan a Balatonfenyves lápvidékén kínált felfedező programokkal, továbbá a tágabb térség geo- és bakancsos túráival, természeti kincseivel s családi erőpróbákkal is.

Új felelős szerkesztő a Muravidéki Magyar Rádió élén

Pisnjak Atilla művészettörténészt, a lendvai Galéria és Múzeum munkatársát nevezte ki a Muravidéki Magyar Rádió (MMR), vagyis a szlovéniai magyar nyelvű közszolgálati rádiócsatorna új felelős szerkesztőjévé a Szlovén RTV vezérigazgatója, Andrej Grah Whatmough. Pisnjak Atilla megbízatása május elsején lép hatályba, s négy évre szól – írja a zaol.hu. A vezetőváltás nyílt pályázati eljárás eredményeként jön létre. A felelős szerkesztői pozícióra kiírt pályázatra ketten jelentkeztek, Pisnjak mellett Végi József, az MMR jelenlegi vezetője. A rádió munkatársainak többsége Pisnjak Attila programterve mellett foglalt állást, ezért Zver Ilona, a Szlovén RTV magyar nyelvű műsoraiért felelős vezérigazgató-helyettese őt javasolta Andrej Grah Whatmough-nak az MMR élére kinevezni.

Süteményversenyt tartottak Gutorföldén

Telfölkrémes répatorta, citromos-narancsos laktózmentes kuglóf, hagyományos lekváros piskótatekercs, valamint hájas lekváros pogácsa, kukoricaprósza és egy különlegesség is szerepelt a felhozatalban az idei gutorföldei süteményversenyen. Ez alkalommal összesen 25 sós vagy édes süteményt, pogácsát sütöttek a nevezők, voltak, akik több finomsággal jelentkeztek. Minden kategóriában díjazták az első három helyezettet, ők konyhai eszközöket kaptak ajándékba. Az Együtt Gutorföldéért Egyesület tagsága különdíjat ajánlott fel, ezt a településre Ukrajnából érkezett Natalia Grigoras készítette.

Tizenötödször bajnok a Nagykanizsa

A sakkcsapatok Szuperligájában fővárosi dupla forduló zárta le a hétvégén a 2022–23-as szezont. A címvédő Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa SK ennek keretében szombaton csúcsrangadót játszott: az éllovas zalaiak a második helyezett Pakssal csatáztak, s miután magabiztosan győztek, begyűjtötték újabb, 15. bajnoki címüket.