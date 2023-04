ZALAEGERSZEGI HÍREK

Folytatódik a csatornarekonstrukció Zalaegerszegen

Folytatódik a szennyvízhálózat rekonstrukciója Zalaegerszegen, a munkálatokról hétfőn a Püspöki Grácián utcában tartottak tájékoztatót – tudósít a Zalai Hírlap. Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy a Környezeti és energiahatékonysági operatív programban (KEHOP) nyert támogatást a város a víziközmű-hálózatok felújítására. Az 1,7 milliárd forintba kerülő munkálatok 28 helyszínt érintenek. Ezek egyike a Püspöki Grácián utca Jókai Mór és Arany János utca közötti szakasza, ahol a 35 évvel ezelőtt lefektetett betoncsatornát cserélik műanyagra, a munka 44,5 millió forintba kerül. A munkálatok az ivóvízhálózat felújításával folytatódnak az Arany és Dózsa utca között, tette hozzá. Kihasználva a terep adottságait, a csatorna eddigi szállítási irányát megfordítva gravitációsan biztosítják a szennyvizek összegyűjtését. A munkálatok a hónap végéig befejeződnek.

Újra kinyitott a megyei könyvtár, Petőfi 200 kiállítással kezdtek

Az energiatakarékosság miatti több hónapos szünet után hétfőtől újra teljes nyitvatartással várja olvasóit a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a megyeszékhelyi Deák téri épületben – írja a Zalai Hírlap. Az újranyitó napon egy kiállítással is készült a megyei könyvtár, hiszen hozzájuk érkezett a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, amelyet Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára állított össze a róla elnevezett fővárosi irodalmi múzeum. A különleges, nagy A betűt formázó installációk Petőfi versei mellett felidézik életének fontosabb állomásait, számos, kevésbé ismert érdekességgel, relikviák fotójával szolgálnak. Például annak a kiskanálnak a képét, amelyet Arany János a Petőfitől kapott 20 krajcáros forradalmi érméből készíttetett az 1848/49-es szabadságharc leverése után. A kiállítást Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója nyitotta meg, felolvasva a Dalaim című költeményt, melynek egyik sora (Átröpülök hosszában hazámon) adja a tárlat címét. A kiállítás április 13-ig látogatható.

A „Göcseji Deákok” nyerték a Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedőt

A Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola „Göcseji Deákok” csapata a 8. osztályosok kategóriájában első lett a március 21-22-én Lakiteleken megrendezett Kárpát-medencei hungarikum versenyen. A csapat emellett a Hungarikum Bizottság különdíját is elhozta az országos megmérettetésről – tájékoztat a zaol.hu. A vetélkedő legerősebb korcsoportjában 109 nevező csapatból választották ki a döntőbe jutó tizenhatot. Az egerszegi fiatalok az elődöntőben az őrségi tájat mutatták be, a döntőben pedig Keszthelynek, a Balaton fővárosának nemzeti értékeit ismertették. A második nap már csak 8 csapat versenyzett, nekik még egy feladattal készülni kellett. Az Eötvös-iskolások Zala egyetlen hungarikumának számító „Hévízi-tó és tradicionális gyógyászat” jellegzetességeit adták elő versbe és dalba szedve. A különleges produkciókat a zsűri végig a legmagasabb pontszámokkal értékelte, s különdíjjal jutalmazta.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Előadás a médiatudatosságról Nagykanizsán

A "Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete szervezésében nemrégiben a Halis-könyvtárban Médiatudatosság 60 év felett címmel a Független Médiaközpont munkatársa tartott előadást – tájékoztat a Zalai Hírlap. A kanizsai szervezet vezetője, Karosi Lászlóné a Nyugdíjasok Országos Szövetségének egyik ülésén hallott a témakörben egy beszámolót. Ekkor úgy döntött, hogy meghívja a médiaközpont képviselőjét a városba, hiszen a kortársai közül sokan használják az internetet, ám az ott leselkedő veszélyekre nem fordítanak kellő figyelmet. Egyre több internetfelhasználó között találunk időseket, akik olykor "eltévednek" a virtuális hálóban, a tájékozódásban és a tisztánlátásban segítünk - fogalmazott Lőrincz Marcell, a Független Médiaközpont munkatársa. Hozzátette: külön hangsúlyt fektetett az internetes közösségi oldalakon terjedő vírusok felismerésére.

Tájfutó bemutatón vettek részt a nagykanizsai Piarista iskola diákjai

A diákoknak a Nagykanizsai Piarista Iskola udvarán kialakított pályán Porgányi Márk felnőtt válogatott tájfutó tartott bemutatót, a gyerekek gyakorolták a térképolvasást, az időmérőeszköz használatát, közben figyeltek a felhasznált időre és persze egymásra is – írja a zaol.hu. A résztvevők megbizonyosodhattak arról, hogy ez a sportág egyszerre fejleszt sokféle kompetenciát, kiváló a közösségépítő ereje és nem mellesleg a szabadban van közben a gyermek. A sportembertől a fiatalok megtudhatták: a tájfutásra nemcsak a diákokat várja, hanem a szülőket és más családtagokat is örömmel fogad. Porgányi Márk húsvéti tojáskereső versenyt tart április 8-án, szombaton 10 órától a nagykanizsai Csónakázó-tónál.

Rajzok díszítik a nagykanizsai zeneiskola hangversenytermének falát

Nagykanizsán a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI hangversenytermének falára nemrégiben új kiállítás került. Ezúttal a képzőművészet tanszakos növendékek vegyes technikákkal készült rajzaiban és festményeiben gyönyörködhetnek a látogatók – olvasható a Zalai Hírlapban. Baráth Adrien, a zeneiskola igazgatója elmondta: a zene, a tánc és a képzőművészet helye a hangversenyterem, ezért örülnek, hogy az intézmény tanulóinak alkotásaival díszíthetik ezt a helyet. Hozzátette: nagy problémája a háznak, hogy sajnos nincs kiállítóterme, de ebben a helyiségben a nagyobb, üres falfelület egyfajta mini galériaként funkcionál évek óta. Időszakosan változó tárlattal szeretnék élővé tenni ezt a felületet, hiszen a gyerekek kreativitása nem ismer határokat.

KESZTHELYI HÍREK

Elindult a viharjelző rendszer

Április 1-jén kezdetét vette a viharjelzési szezon. Magyarországon a viharjelzőrendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működteti, a jelzés kiadásáért pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma felel – írja a zaol.hu. A viharjelzés nagyobb tavainkon, így a Balatonon, a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon működik. A katasztrófavédelem a Balatonon 37 part menti és 3 tóközepi viharjelzőlámpát működtet. Ezek kiegészülnek 15 mobil viharjelzőlámpával, amelyek a strandokon kapnak helyet. A Balatonon tehát összesen 55 viharjelzőlámpa van. Ennek köszönhetően egy adott pontról legalább hármat lehet látni. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a tóközepi viharjelzők még hatékonyabban figyelmeztetnek, mert speciális stégeken, platformokon kaptak helyet. Nagyobb napelemekkel vannak ellátva, üzembiztosabb a működésük, bővült az akkumulátor-kapacitásuk, így akkor is megfelelően működnek, amikor tartósan nem süt a nap. A lakosság nemcsak a tóparton, hanem elektronikus módon is tájékozódhat a viharjelzés aktuális állapotáról.

A hévízi árusok szakmai látogatásra érkeztek Horvátországba

Testvérpiaci megállapodást köt hamarosan a csáktornyai és a hévízi termelői vásártér. Az utóbbi mintegy hatvan árusa a minap szakmai látogatást tett Horvátországban – olvasható a Zalai Hírlapban. A szóbeli egyezséget már most megkötötte a két piac vezetője, Kovac Zvonimir és Benkő Lajos, a közeljövőben pedig írásba is foglalják az együttműködést, amellyel mindkét közösség nagyobb eséllyel pályázhat a határon átnyúló Leader-pénzekre, fogalmazott a csoport hazaérkezése után a hévízi vásártér üzemeltetője. A szakmai kiránduláson 57 hévízi árus vett részt.

Rendhagyó Helikoni Ünnepségeket rendeznek idén

A találkozások ünnepe alcímmel rendezik meg ebben az évben rendhagyó módon a Helikoni Ünnepségeket április utolsó hétvégéjén. A szervezők célja ezzel egy olyan nagyszabású, összművészeti programsorozat megvalósítása, ahol egyszerre mutatkozhatnak be a 2022-es fellépők legjobbjai, a korábbi Helikonok kiemelkedő eredményeket elért sztárfellépői és a helyi művészek is. Az esemény a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósulhat meg. Manninger Jenő polgármester úgy fogalmazott, Keszthely egyik erőssége a kulturális turizmus, ezért nem volt kérdés, hogy megpályázzák a támogatást. A találkozások ünnepén mesterkurzusok, műhelyfoglalkozások és workshopok is lesznek. Közösen festik le a Helikoni óriásbetűket.