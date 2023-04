Az egyesület elnöke, Kovács Katalin, Cini, az ötletgazda vallotta, hogy mivel egyre többen fürdenek már télen, úgy gondolta, hogy egy jeles napon az egyesület is szervezhetne hasonló eseményt.

– Nagyon örülök, hogy ma ennyien eljöttek, főként, hogy az egyesület tagja, Kammerer Zoltán is velünk tart. Terveink szerint jövőre ugyanezt tesszük, a hagyományteremtésben az önkormányzat is mellénk áll – mondta Cini, aki később, mikor már kijött a vízből, elárulta, hogy nagyon élvezte a fürdést. Minden évben április végén kezdi a strandszezont, így hozzászokott a hideg vízhez, ha nem is ilyen alacsony hőmérsékletűhöz.

Porffy Csaba, az egyesület titkára a sétás bemelegítést vezényelte, miközben elárulta, hogy gyermekkorában Schirilla György volt a példaképe, de akkor még nem mert bemenni a hideg vízbe. – Azóta kinőtte magát a téli fürdés, bebizonyosodott, hogy egészséges a hideg vízben csobbanni. Fontos azonban előtte bemelegíteni, és azzal elérhető, hogy átessünk egy holtponton, amikor megszűnik a hidegérzet. Ezt egy speciális légzőgyakorlattal lehet fokozni – mondta Csaba, aki aztán a vízben gyakorolta is a légzést a résztvevőkkel.

A háromszoros olimpiai bajnok ezúttal kajak nélkül ment bele a Balatonba. Kammerer Zoltán lapunknak elmondta, hogy fürdött már ilyen hideg vízben, de nem a tóban. – Úgy hatéves koromban voltam először Révfülöpön, május elején, az akkori Fősped üdülőjében. Hideg volt, nem volt jó élmény. Tavaly voltam itt újra, akkor már nyáron, SUP-ozni, és megkedveltem a a balatoni fürdőzést. Most újra megpróbálom – mondta a bajnok, aki elárulta, hogy a környéken szeretne építkezni, így a jövőben gyakrabban megfordul majd a révfülöpi strandon.

