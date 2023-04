Paál István, Kerkabarabás polgármestere arról számolt be, hogy az akcióhoz csatlakozott 15 résztvevővel megtisztították a falu teljes belterületét. Összesen 40 zsák hulladékot gyűjtöttek be. Kerkabarabáson első alkalommal csatlakoztak a Te szedd! felhíváshoz, ám mivel az önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a helyi környezet rendben tartását, eddig is odafigyeltek a közterek megtisztítására. A faluban helyeztek ki szelektív hulladékgyűjtőt is, amit a lakosok rendeltetésnek megfelelően használnak is.

Az országszerte népszerű hulladékgyűjtési akciót évről évre azért szervezzük meg, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket, teremtett világunkat az illegálisan lerakott hulladékoktól. Ezen kívül az akció célja a környezettudatos attitűd megerősítése a lakosság, a fogyasztók körében, valamint az illegális hulladék-elhelyezés kapcsán a megelőzés és a megszűntetés fontosságának hangsúlyozása, továbbá az önkéntesség népszerűsítése.

Kerkabarabáson is gyűjtötték a szemetet

Fotó: Korosa Titanilla

Külsősárdon több éve rendszeresen megrendezik a TeSzedd! akcióhoz csatlakozva a szemétgyűjtést, melyhez a helyiek szívesen csatlakoznak – számolt be a programról Gasparics Győző polgármester. A 15 résztvevő főként a falu külterületét tisztította meg az elszórt hulladéktól, illetve a szemétgyűjtés mellett társadalmi munkában újra letérkövezték a kultúrház előtti részt, ahol a burkolat javításra szorult. Emellett a tervek szerint felelevenítik a májusfaállítás hagyományát, ehhez is előkészítették terepet, lebetonozták az alapot.