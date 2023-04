Szabó István, a városüzemeltető cég vezérigazgatója elmondta: a belvárosi "Zöld város, zöld Nagykanizsa" projekt elemei között szerepelt az Eötvös és a Széchenyi tér felújítása. Az Eötvös tér rekonstrukciója kapcsán egy pályázati előírásnak kell megfelelni, miszerint valamiféle gazdasági tevékenységgel kell megtölteni a felújított teret. A közgyűlést döntött arról, hogy ez egy önkormányzati szervezésű termelői piac legyen.

– Léteznek termelői vásárok Nagykanizsán is, az egyik városszéli étterem kerthelyiségében péntekenként, sőt vannak még a környék településein is eltérő időpontokban – fogalmazott. – Ezek mellé társulunk be azzal, hogy egyelőre havonta egyszer, várhatóan minden hónap második csütörtökén tartjuk meg a városit, ahova 40 kilométeres körzetből várjuk a kézműves termékeket előállítókat. Az első alkalom várhatóan május 11-én 12 és 18 óra között lesz. Azért ezt a napot választottuk, mert felméréseink szerint ebben az időszakban a környéken sehol máshol nem nyit ki hasonló piac, és az idén az ünnepnapokat is elkerüljük. Az önkormányzatnak rendeletmódosítására volt szüksége, mert be kellett iktatni a termelői piac tartását a helyi rendeletbe. Előzetes regisztrációhoz kötjük a termelők részvételét, hiszen 14 árusító asztallal rendelkezik a Vagyongazdálkodási Zrt., így indulhat a piac. Megkerestünk több vállalkozót, akiktől néhány szándéknyilatkozat érkezett már vissza.

Szabó István hozzátette: a piacfelügyelőség munkatársai ügyelnek a zavartalan lebonyolításra. Helybiztosítási díjat nem kérnek, az önkormányzat viszont úgy döntött, hogy alkalmanként a két négyzetméteres árusító asztalon 3000 forintos bérleti díj ellenében lehet kínálni a portékákat. Az árusok használhatják a közeli parkolót, sőt, számukra a Széchenyi téren parkolóhelyeket is biztosítanak.