Passió

Mi mással is kezdhetném írásomat, mint Mel Gibson botrányoktól hangos 2004-es alkotásával, mely véleményem szerint a mai napig a legmegrendítőbb film a Názáreti Jézusról. A passió a maga naturalitásával úgy mutatja be a Megváltó utolsó 12 óráját, hogy a néző a zsigereiben érzi az összes fájdalmat, bánatot, amit a mozgókép elénk tár. Az alkotás különlegessége, hogy végig holt arámi nyelven beszélnek benne, így csakis felirattal nézhető a világ minden országában. Borzasztóan megterhelő darab, nem csak a nyers erőszakábrázolás, de maga a történet miatt is, viszont legalább egyszer mindenkinek látnia kell, aki betöltötte már a 18. életévét!

Ben Hur

Ami karácsonykor a Reszkessetek betörők, az húsvétkor a Ben Hur! Ha létezik olyan film, amiben biztosak lehetünk, hogy ekkortájt valamelyik csatornán megtaláljuk, az ez! Nem is ok nélkül, hiszen William Wyler 1959-es, 11 Oscar-díjas alkotása, maratoni hosszúságával (220 perc!), megjelenése óta óriási népszerűségnek örvend mind a szakma, mind a közönség berkein belül. Nekünk, magyaroknak pedig különösen fontos alkotás, hiszen a film Oscar-díjas zenéjét Rózsa Miklós szerezte.

A történet szerint a jeruzsálemi Ben Hur egy gazdag zsidó család fia, aki egy napon újra találkozik gyerekkori barátjával, a római légió parancsnokával, Messalával. A parancsnok szerint azok az új tanok, melyeket Jézus hirdet, az egész Római Birodalmat felforgathatják. Ben Hur meghallgatja a hegyibeszédet, a kálváriánál pedig egy gyönyörű rabszolgalány, Esther kíséretében is jelen van. Élete akkor fordul fel teljesen, amikor tévesen azzal vádolják, hogy Messala életére tört.

Az alkotást 2016-ban újra elkészítették, ám arról talán jobb tudomást sem venni.

Isten fia

Christopher Spencer 2014-ben készült nagyszabású drámája Krisztus életét, születését, tanításait, keresztrefeszítését és feltámadását mutatja be. A 2004-ben készült Passió óta ez az első nagyszabású film, mely szélesvásznon mesél Jézus életéről; és csaknem ötven év óta az első, amely a kereszténység központi alakjának teljes életútját bemutatja.

