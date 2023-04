A közép-zalai település évente két nagyon természetjáró programot szervez. Előbb az őszi időszakot célozták meg, majd – részben annak sikere kapcsán – a Tavaszi Szomszédoló Túrák sorozatát is útnak indították. A szervezők ez utóbbira három távot jelöltek ki, melyek közül idén a 16 kilométeres, azaz a középső hosszúságú volt a legnépszerűbb.

– Minden évben arra törekszünk, hogy lehetőség szerint új útvonalakat állítsunk össze, ezáltal mindig újabb pontjait mutassuk meg a térségünknek – mondta Borvári Lili polgármester. – Ezúttal olyan jól sikerült mindez, hogy még a környéken élők is azt mondták, olyan helyeken jártak, ahol korábban egy alkalommal sem. Az útvonalak mindegyikét igyekeztünk úgy megválasztani, hogy minden résztvevő kapjon a változatos domborzatú Göcsejből mindent. Valamennyi nyomvonal érintett szántóföldeket, erdőket és persze településeket is. Voltak kapaszkodós, nehezebb emelkedők, de könnyen járható műutakat is érintett a túra, mindez gyönyörű, napsütéses időben.

A résztvevők szerint a Göcsej legszebb pontjain ugyanakkor leghosszabb táv, azaz a 26 kilométeres túraútvonal vezetett keresztül. Ennek nyomvonala egészen Balázsfáig terjedt. Borvári Lili érdekességként megemlítette: a Petrikeresztúrhoz tartozó Pipahegyi Családi Kisgazdaság is fogadta a túrázókat, ahol sajtkóstolóval és gidasimogatóval várták a betérőket. Az egyik kecskéjük ráadásul éppen a túra napján ellett meg, így a szerencsések egy másfél órája megszületett kisgidát is megtekinthettek. A célba betérőket pedig paprikás krumplival várták a szervezők.

– Nagy örömünkre nemcsak zalaiak jelentkeztek a túránkra, viszonylag sokan érkeztek Somogyból, például Barcs és Kaposvár környékéről, de Vasból is. Voltak terepfutók is, akik a 26 kilométeres távot két óra alatt teljesítették. Zrunek Patrik és Zrunek Szilvia a vasi résztvevők számát gyarapította, Szabó Adrienn és Kemes Rita viszont Zalaegerszegről érkezett. Négyen együtt vágtak neki a leghosszabb távnak.

– Többször voltunk már itt, az őszi és a tavaszi túrákon egyaránt – mondta Kemes Rita. – Gyakorlott túrázók vagyunk, ezért a leghosszabb távot választottuk, mivel úgy gondoljuk, a rövidebb miatt nincs értelme eljönni ilyen távolságra. Gyönyörű ilyenkor a Göcsej, s nagyon jó a szervezés, változatos az útvonal, még sosem mentünk ugyanazon a nyomvonalon. Vannak ismerős helyszínek, de mindig van újdonság is. S ami még nagyon fontos, a kitáblázásnak köszönhetően jól nyomon követhető a túra útvonala.