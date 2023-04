Vasárnap, április 30-án ünnepli kilencvenedik születésnapját a Zalalövő zalapatakai településrészén élő Tóth Lászlóné, akit a jeles évforduló alkalmából péntek délelőtt Gyarmati Antal polgármester és Kovács Ildikó jegyző is felköszöntött. Tóth Lászlóné Margit néni ugyan Bagodban született, de már gyermekkorában Zalalövőre költözött szüleivel, majd ott is ment férjhez húszéves korában. Házasságából három gyermeke született, unokáinak száma négy, s van két dédunokája is, a harmadikat pedig ezekben a hetekben várják. Dolgozott többek közt a helyi költségvetési üzemben, az egykori tanácson, a postán, illetve szükség esetén a plébánián is besegített, de a földműveléssel kapcsolatos teendőket is elvégezte. Életkora ellenére jó fizikai és szellemi állapotban van, a mai napig önállóan látja el magát, s ha úgy látja szükségét, motorra ül, hogy azzal menjen el bevásárolni a város központjába.