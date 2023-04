Zalaegerszegen tartotta kihelyezett ülését az „Életet az éveknek” kulturális bizottsága

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Zala megyei szervezetének meghívására pénteken Zalaegerszegre érkezett az országos szövetség kulturális bizottsága, melynek tagjai eddig minden évben Budapesten találkoztak. Dr. Kocsis Gyula megyei elnök a Zalai Hírlapot úgy tájékoztatta, az a céljuk, hogy a meghívott vendégek hírét vigyék a zalai vármegyeszékhely nevezetességeinek, látnivalóinak. A kihelyezett ülés 13 tagját először Gecse Péter alpolgármester fogadta, majd ellátogattak a Mindszentyneumba, este pedig a Tanulmány a nőkről című darabot tekintették meg a Hevesi Sándor Színházban. Szombaton a Tourinform Iroda munkatársa, Tódor Tamás a "Zalaegerszegi randevú - múltbéli szerelmes történetek" című előadását hallgatták a bizottság tagjai.

Szépkorúakat ünnepeltek Csörnyeföldén

Szombaton tartotta a szépkorúak ünnepnapját Csörnyeföld önkormányzata. A rendezvényen vendégül látták a településen élő nyugdíjasokat, továbbá műsorral is kedveskedtek nekik – olvasható a Zalai Hírlapban. Köszöntőt Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester mondott, aki többek közt úgy fogalmazott: a szépkorúak ünnepének megtartásával az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet az idősek tiszteletére, hiszen szorgalmas munkájukkal, áldozatos szerepvállalásukkal alapozták meg a jelent, illetve tették lehetővé a fiatalabb generációk számára a tanulás, a munkavállalás, a gyarapodás és a boldogulás lehetőségét. Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke ünnepi beszédében örömét fejezte ki amiatt, hogy számos más településhez hasonlóan Csörnyeföldön is fontosnak tartják a szépkorúak ünnepének megtartását, ugyanakkor azt is kiemelte, nemcsak egy kiválasztott alkalommal, egy ünnepnapon kell gondot fordítani az idősekre, hanem a mindennapok során is.

Húsz csapat öt napon át kitartott az esőben Zalaszentmihályon

A tavaszi szezon egyik legnagyobb zalai horgászrendezvénye zárult le vasárnap délelőtt a 107 hektáros zalaszentmihályi tavon, ahova a helyi egyesület szervezett ötnapos, 95 órás harcsafogó csapatversenyt – olvasható a Zalai Hírlapban. A benevezett pecásoknak a kedvezőtlen időjárási körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A nagy fogások elmaradtak, a kisebb, jellemzően 2,5 és 3,5 kilogramm közötti halakból azonban jócskán akadt horogra. Az időjárás nem kedvezett a horgászatnak, a verseny kezdetén még 12 fok felettire mért víz hőmérséklete fokozatosan csökkent, s emiatt a halak sem mozogtak, így a kapás is kevés volt. Összesen 28 harcsát sikerült kifogniuk a versenyzőknek, melyek össztömege meghaladta a 89 kilogrammot, azaz átlagban 3,18 kilogrammot jelentett.

Településszépítési önkéntes akció Zalaháshágyon

Az ország számos más településéhez hasonlóan Zalaháshágy is csatlakozik a TeSzedd – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalomhoz – írja a zaol.hu. Az északnyugat-zalai községben április 22-én, szombaton szervezik meg a településszépítő akciót. A programban részt venni szándékozókat 9 órára várják a művelődési ház épülete elé, de az önkormányzat azt kéri az önkéntesektől, hogy a szervezési és koordinálási feladatok miatt legkésőbb április 19-ig, szerdáig előzetesen is jelezzék részvételi szándékukat. A szemétszedéshez szükséges zsákokat az önkormányzat biztosítja, gumikesztyűről és láthatósági mellényről azonban a résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk.

Idősek napja Lentikápolnán

Szombaton a lentikápolnai városrészben köszöntötték a szépkorúakat – tájékoztat a zaol.hu. A kultúrházban megtartott eseményen először Vatali Ferenc városrészi önkormányzati képviselő üdvözölte a megjelenteket, majd ünnepi beszédet Horváth László polgármester mondott. Az ünnepeltek tiszteletére a Trax együttes adott zenés műsort, a városrészi önkormányzat által szervezett jó hangulatú rendezvény nosztalgiazenével kísért ünnepi vacsorával zárult.

Harminc éve Bak szolgálatában a Baki Polgárőr Egyesület

Harminc éve alakult meg a Baki Polgárőr Egyesület, mely április 15-én, szombaton tartotta tisztújító közgyűlését. Ekkor avatták fel a tűzoltószertár szomszédságában kialakított új irodát, amit a baki önkormányzat támogatásával újítottak fel – írja a zaol.hu. Naponta teljesít szolgálatot a községben a közel ötven tagot számláló polgárőr egyesület, munkájukat kiegészíti a nemrég üzembe helyezett térfigyelő kamerarendszer, a település közbiztonsága elsőrangú szempont, mondta lapunknak a szombati irodaavatás kapcsán Farkas Tamás polgármester. A Rózsa utcai irodahelyiség - melyen a polgárőrök és a mesteremberek társadalmi munkában dolgoztak - a felszerelés és a járműtároló mellé került, hamarosan internetelérést is biztosítanak itt, hogy a napi jelentéseket gyorsabban célba tudják juttatni.

Hibátlan mérleggel vezeti a női asztalitenisz NB I. Nyugati-csoportját a Kanizsa Sörgyár SE II.

Mohácson rendezték meg a szezon tavaszi felének első minitornáját a női asztalitenisz NB I.-ben. A Kanizsa Sörgyár SE II. listavezető csapata az ősszel egyetlen vereséget szenvedett el, a Szekszárd gárdájától kapott ki. Ám miután ez a csapat a téli szünetben visszalépett a további küzdelmektől, az eredményei törlődtek, így a zalaiak játék nélkül megerősítették helyüket a tabella élén. Ezek után az idei nyitányon nem is lehetett más az elvárás a csapattal szemben, mint két magabiztos győzelem. Kanizsa Sörgyár SE II.–Mohácsi TE 6:4.