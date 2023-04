Bár az idősek világnapjának az ENSZ közgyűlése 1991-ben október elsejét jelölte ki, az 1630 lakót, köztük 364 szépkorút, azaz 65 évnél idősebbet számláló falu közössége a borongós ősz helyet már sok éve mindig derűs tavaszi időpontot választ az idősek köszöntésére. Farkas Tamás polgármester érdeklődésünkre arról számolt be, hogy az önkormányzat többféle módon támogatja az időseket, karácsonykor például mindegyiküknek ajándékcsomagot adnak. Ez független az anyagi helyzettől, tette hozzá, míg a szociális tűzifánál már arra is tekintettel vannak, és elmondható, hogy a támogatottak körében vannak idősek is. Számukra emellett szükséges esetén a hétköznapi teendők ellátásában is segítséget nyújt a falu két idősgondozója.

A műsor az óvodások felléptével kezdődött

Fotó: Arany Gábor

A rendezvény kezdetét megelőző percekben Farkas Tamás és Vigh László országgyűlési képviselő külön üdvözölte a vendégek között helyet foglaló legidősebb baki férfit, a 96. életévét betöltött Vörös Kálmánt. Ezt követően az ünnepség többi résztvevőjét is köszöntötték. Szavaik után kezdődött a műsor, amelyben fellépett a falu apraja-nagyja.