Talán minden eddiginél több alkotás került a paravánokra a Hevesi Sándor Színház első emeleti csarnokában. A három fotós muskétás – Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter – sajtófotói mellett a felnőttek kategóriájában összesen 32 pályaművet, míg az ifjúságiaknál 10 egyéni képet választott ki a négytagú zsűri. Összesen 339 pályaművet tekintettek át.

Seres Péter: Michael című fotója

Fotós: Seres Péter

Az első tárlatvezetést Seres Péter tartotta, a színház előtt várakozók közül két fiatalembert kérdeztem: mit várnak a személyes találkozástól. Kiderült, hogy Simon Balázs 2013 óta fényképez komolyabban, néhány éve hivatásosan, idén három képét is beválogatták. Szereti a dinamikus témákat, sporteseményekre jár, az utcákat is szívesen rója érdekes pillanatokat fürkészve, épületeket kutatva. Többször csatlakozik hozzá Horváth Gergely is, aki idén Felnézős című képével lett zsűridíjas. Ő négy éve köteleződött el komolyabban a fotózás iránt, 2020-ban szerzett OKJ-végzettséget, munka mellett egyéni vállalkozóként rendezvényfotózásokat vállal. Kedvence a street fotózás, szereti a fekete-fehér, színmentes, kontrasztos világot.

Pezzetta Umberto: Napfogyatkozás című képe

Fotós: Pezzetta Umberto

Gyötrődik a cikkíró. Hogy is lehetne a vizuális élményt feketén-fehéren betűkkel leírni, értelmes szavakba önteni. Nehéz felvenni a versenyt, ugyanis sok esetben egy jól sikerült fénykép, rajz, festmény többet mond minden szónál. Különösen akkor, ha még egy ütős címet is kap.

Kimondani is sok, de lapunk munkatársa, Pezzetta Umberto több mint három évtizede tudósítja az olvasókat a napi történésekről. Mindezt úgy, hogy az „unalmasabb” sajtóeseményeket feldobja valami kreatív megoldással, szabadjára engedi fantáziáját, az eredmény pedig valami izgalmas látvánnyá nemesül. Úgy gondolja: „Minden dolog azért van a világban, hogy a fotós egyszer képet készítsen róla.” A fényképen pedig ott az ember teljes pőreségében, őszinteségében. Valami csoda folytán még a kimondatlan szó, a rejtett értelem vagy érzékelhető hangulat is ott lebeg a pixelekben. Annak különösen örülünk, amikor a madarak életterébe repít minket a drónfelvétel vagy határtalanságba tömörít az ultraszéles látószögű objektívvel felszerelt fényképezőgép.

Gál Regina: Kettősség című fotója az ifjúsági kategória első helyét érdemelte ki a zsűri szerint

Fotós: Gál Regina

Katona Tibor – aki jelenleg az MTI színeiben és a város sportkrónikásaként tevékenykedik – saját bevallása szerint csak utólag, mindig az adott év termését átnézve látja, hogy melyiket érdemes a falra tenni.

– Fontos szempont, hogy a fényképnek története legyen, meséljen, másodlagos információt közöljön, egyszóval keljen ételre. Látványban adjon többet, hökkentse meg a nézőt. Igaz, sokat járok sportrendezvényekre, ám jelen vagyok a fesztiválokon, városi eseményeken is. Visszanézve a válogatást, újra átélem a pillanatokat, ott vagyok a történetekben. Ezek a képek tovább élnek, mesélnek, főleg akkor, ha – mint például a tárlatvezetésen vagy a megnyitón – a látogatók kérdeznek, én pedig egy plusz sztorival egészíthetem ki a látottakat. Szeretem a visszajelzéseket, ugyanis tovább gondolkodásra sarkallnak, s előfordulhat, hogy legközelebb már így veszem kézbe a fényképezőgépet.

Katona Tibor: Első tréning című fényképe

Seres Péter – aki egyébként a zalaegerszegi sajtófotó-kiállítás ötletgazdája, illetve 2008 óta a zalaegerszegi önkormányzat megbízásából a vármegyeszékhely krónikása – azon örömének ad hangot, hogy az emberek minden évben várják ezt az eseményt.

– És itt már nem csak a saját képeink miatti érdeklődésről van szó – bár nyilván egymást erősítik a folyamatok –, hanem a pályázatról, ezen keresztül a megjelenési lehetőségről. Azt reméljük, a kiállítás népszerűsége, valamint az általunk biztosított zsűrizési rendszer minőségi követelményt jelent minden résztvevőnek. A tárlatvezetések tapasztalatai is mind-mind olyan visszajelzés számunkra, amely egyben elkötelezetté tesz minket a folytatás iránt.