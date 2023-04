ZALAEGERSZEGI HÍREK

Szalay Annamáriára emlékeztek szülővárosában, Zalaegerszegen

Politikustársai – köztük dr. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője és dr. Koltay András, az NMHH elnöke -, családtagjai, a város és a megye vezetői vettek részt azon az emlékkonferencián, melyet Szalay Annamária,, a Médiatanács egykori elnökének tiszteletére szerveztek szerdán délelőtt Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben – tudósít a zaol.hu. A rendezvényen a tíz évvel ezelőtt, 2013. április 12-én elhunyt médiapolitikus munkásságára, különösen a gyermekvédelemben betöltött szerepére emlékeztek. A műsorban közreműködött az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI kórusa, valamint dr. Besenczi Árpád Jászai Mari-díjas színművész, a Hevesi Sándor Színház igazgatója. A személyes hangvételű megemlékezés után az épület előtt a 2016-ban Blaskó János szobrászművész által készített emléktáblánál helyeztek el koszorút a meghívott vendégek.

Jövő héten rendezik a Fiatalok hetét Zalaegerszegen

Immáron tizedik alkalommal szervezik meg április 19-21. között a Zalaegerszegi Városi Diáknapok elnevezésű programsorozatot, illetve ismét lesz Zalaegerszegi Egyetemi Napok – olvasható a Zalai Hírlapban. Április 17-én, hétfőn délelőtt a PTE EK Zalaegerszegi Képzési Központjában, míg kedden és szerdán délelőtt a PE Zalaegerszegi Egyetemi Központban lesznek érdekes és ismeretterjesztő előadások. Délutánonként közösségi főzésre, sportolásra, beszélgetésre, míg esténként hajnalig tartó bulira várják a hallgatókat. A középiskolások szerdán a szokásokhoz híven a városházi hatalomátvétellel indítanak, amit diákparlament és ünnepi közgyűlés követ. Április 20-án sportnapot szerveznek, s ugyancsak csütörtökön lesz a Játék a Biztonságért Középiskolás Bűnmegelőzési Vetélkedő, aminek részleteiről Tóth László rendőr őrnagy, a ZMRFK Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője szólt. Idén elmarad a közkedvelt 24 órás Aludj máskor! vetélkedő, ám helyette új helyszínen, az Alsóerdei Sport- és Élményparkban lesz a dzsungel témáját feldolgozó városi diákverseny, mondta Flaisz Gergő, a társszervező Keresztury VMK igazgatója.

Leheletkönnyű könyvjelzők – a Zalai Csipkeműhely időszakos tárlata Gébárton

Az ünnepek előtt nemcsak a húsvétra készült Nyitott Műhelygalériák Napja és Hagyományok Tára programjával a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház, hanem azon a hétvégén mutatták be a ház szakkörének, a Zalai Csipkeműhelynek a kiállítását is – olvasható a Zalai Hírlapban. A tárlókban Dömötör Julianna, Gyenese Ferencné, Horváth Tiborné, Dr. Kozák Nóra, Orot Istvánné, Sinka Endréné és Tóth Józsefné alkotásait láthatjuk. A leheletfinom és kecses darabok többféle technikával készültek. Az időszakos vitrinkiállítás április végéig látogatható a kézműves házban.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Értékes és nívós antológiát mutatott be a Takács László Irodalmi Kör Nagykanizsán

A Takács László Irodalmi Kör a "Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülettel közös szervezésben mutatta be Örök most című 10 éves jubileumi TALK Antológiáját kedden, a magyar költészet napján a Halis-könyvtárban - olvasható a Zalai Hírlapban. A kötet megjelenését támogató OKISB elnöke, Gábris Jácint köszöntötte a vendégeket. Beszédében elmondta: a kultúra, azon belül is a költészet és az írói alkotói munka fontos szerepet tölt be Nagykanizsán. Az irodalmi kör idén, már túl a tizedik jubileumán, nívós antológiával jelentkezett, melynek elkészítésében nagy szerepe volt Riersch Zoltán író-költőnek. Ezt követően Riersch Zoltán Krúdy-díjas író, költő, a TALK titkára vette át a szót, ő az elkészült könyvről szólt.

Szent Györgyöt ábrázoló üveglap a hónap műtárgya a Thúry György Múzeumban

Egy üveg hátuljára festett jelenet a hónap műtárgya áprilisban a Thúry György Múzeumban. Az alkotás Sárkányölő Szent Györgyöt római katonaként ábrázolja, amint végez a lova lábai alatt fekvő legyőzött sárkánnyal – tájékoztat a zaol.hu. A legjelentősebb üvegképeket készítő központ a cseh-osztrák határvidéken Buchers és Sandl település volt, ahonnan stílusjegyei alapján áprilisi műtárgyunk is származhat. A keret nélküli üvegképet egy nagykanizsai múzeumbarát ajándékozta a néprajzi gyűjteménynek. Talán a városban élt egykori görög családok hagyatékából származik.

Húsvéti táncházat tartottak Nagykanizsán

Több hónapos kihagyást követően ismét a nagykanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban rendezte meg táncházát a Zalagyöngye Művészeti Műhely. A régi szokásoknak megfelelően húsvéthétfőn várták a program iránt érdeklődőket – írja a zaol.hu. A táncházba gyerekeket és felnőtteket egyaránt hívtak. A zenét a Bojtár zenekar tagjai, valamint a tanítványaik szolgáltatták, míg a táncrendet maguk a táncosok alakították, szinte teljes egészében lefedve a Kárpát-medence tájait, a magyar nyelvű területeket.

KESZTHELYI HÍREK

Négy napon át kínált élményeket Keszthely több ezer látogatónak

A húsvéti programözön négy napon át csábította a kulturális élményeket keresőket a keszthelyi Festetics-kastélyba – olvasható az összegzés a Zalai Hírlapban. A Helikon Kastélymúzeumban mozgalmas volt az ünnepi hosszú hétvége. Pénteken megnyitotta kapuit az északi szárny, volt kincskereső játék, szakmai vezetés a Madárparkban és a Pálmaházban, illetve az Amazon Ház Látogatóközpont Földön, vízen, levegőben című tárlatában. Szombaton és vasárnap mindezek mellett arcfestés, lufibohóc, délután pedig látványos lovasprogram szolgálta a kikapcsolódást. Húsvéthétfőn – a családi-baráti locsolkodások után – meseóra kínált feltöltődést a kisebbeknek, s ezen a napon is volt tojáskereső játék: a kuponokat az elő- és hátsókertben rejtette el a „nyuszi”. Ezekből kellett hármat meglelni, amelyek birtokában az északi szárnyban lévő szerencsekeréken lehetett kipörgetni a garantált ajándékot. A hosszú hétvégén több mint 6200 látogatót regisztráltak a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban, közölték a szervezők.

Majorbéli piknik volt hétfőn Keszthelyen

Húsvéti piknikre várták az érdeklődőket hétfőn 10 és 16 óra között Keszthelyen, a Georgikon majortörténeti kiállítóhelyen, ahol működés közben láthatták a gőzgépeket, lehetett lovaskocsizni, állatokat simogatni, illetve kézműves foglalkozások szórakoztatták a családokat. Délután a Nagyváthy Táncegyüttes lépett fel.

Nyílt napot tartanak a héten az Életfa Óvoda tagóvodái Keszthelyen

Nyílt napot tartanak a héten az Életfa Óvoda tagóvodái, így a szülők betekinthetnek az intézmények mindennapjaiba, megismerhetik a csoportokat és a pedagógiai programot. Az óvodai beiratkozás május 8-án lesz, így ez az alkalom jelentősen megkönnyíti a szülők döntését. A nyílt nap kifejezetten fontos a szülőknek, mert így képet kaphatnak az intézmények működéséről, megnézhetik a csoportszobákat és számos kérdésre választ kaphatnak. Ugyanakkor fontos az is, hogy a gyerekek is megismerjék a pedagógusokat. Az Életfa Óvoda tagóvodáiba összesen csaknem 500 gyerek jár. Az intézmény kiemelten fontosnak tartja a széles körű óvodai nevelést és a szülőkkel való kapcsolattartást.