ZALAEGERSZEGI HÍREK

A hétvégén sörfesztivál Zalaegerszegen tizedik alkalommal

A hétvégén sörfesztivál lesz Zalaegerszegen. Tíz évvel ezelőtt határozta el tíz egerszegi fiatalember, hogy a gasztronómiát, a kultúrát és a szórakoztatást összekapcsoló rendezvények szervezésével szeretné színesíteni a zalai, illetve dunántúli fesztiválpalettát. Az eltelt évtized bizonyította az ötlet életképességét, az egyesület rendezvényeivel Zalaegerszegen, Egerváron és Sárváron találkozhat a közönség. A tíz évről beszámolva Székedli Bertold, az egyesület elnöke a Zalai Hírlapnak elmondta, több mint 200 nagyrendezvény van a hátuk mögött, melyeket a zalaegerszegi, az egervári, a sárvári önkormányzattal együttműködve, a Turai Ida Színház, a Dumaszínház, az Egerszegi Fiatalok Egyesülete és az Egerszegi Egyetemisták Egyesülete partnerségével valósítanak meg. Regionális szinten is egyedülálló programokra készültek.

Egyetemi kollégiumi napok Zalaegerszegen

Április 24-26. között rendezték meg második alkalommal a PE ZEK Kollégiumi Napokat, amely a Gasparich utcai kampuszon kínált a hallgatóknak szórakoztató kikapcsolódást e hét első napjaiban – írja a Zalai Hírlap. A vizsgaidőszak előtti pár hét még lehetőséget ad az egyetemi élet könnyedebb programjaira, ezúttal a társasjátékok, a sportrangadók, a közös főzések és az egyetemi kollégiumok közti versengések szerepeltek a kínálatban. Szerdán a 260 férőhelyes kollégium előtti téren szervezték meg a főzőversenyt, melynek eredményét a naplemente és borkóstoló előtti esti összejövetelen hirdették ki. Az egerszegi egyetemi kollégiumi napokat slágerparti zárta.

Barna Béla túravezető tartott előadást a Mindszenty-iskolában

A Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódva tartott előadást szerdán a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulóinak Barna Béla túravezető, turisztikai újságíró, utazási tanácsadó – tájékoztat a zaol.hu. A több mint 100 országot megjárt szakember évente mintegy 150-200 napig van távol, úti beszámolóit Csámborgó nevű közösségi oldalán és turisztikai szaklapokban olvashatjuk. A turisztikai bloggert gyermekkori barátja, Barna Máté, az iskola történelem-földrajz szakos pedagógusa hívta az intézménybe. A névrokonok mindketten Heves vármegyéből származnak, s közös még bennük, hogy mindketten a földrajz szakot választották egyetemi tanulmányaik során. Barna Béla először jár Zalaegerszegen. Kedden az Apáczai Művelődési Központban a Világjáró plusz programjaként Kirgizisztán szépségeit, kultúráját, nomád örökségét mutatta be a hallgatóságnak. Csütörtökön a Kölcsey-gimnázium tanulóinak beszélt arról, hogy az utóbbi évtizedekben, évszázadban miként zsugorodtak egyre jobban a Föld élőhelyei.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Fenyő Iván színművész tartott előadást az élet értékeiről Nagykanizsán

A Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont szervezésében „Minden csoda egy problémával kezdődik” címmel az érettségi-, szakmai vizsga előtt álló fiataloknak Fenyő Iván színművész tartott előadást szerdán a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban – olvasható a Zalai Hírlapban. A Zsigmondy-, Thúry- és Cserháti-technikum diákjait és a tanárokat Knausz Lívia, a szervező vizsgaközpont vezetője köszöntötte. Elmondta: két hónapja egy előadást hallgatott, melyben Fenyő Iván színművésztől azt hallotta: minden csoda egy problémával kezdődik. Úgy érezte ezt az előadást a kanizsai végzősöknek is hallaniuk kell, mielőtt kilépnek a nagybetűs életbe. Fenyő Iván színművész előadásából kiderült: szereti az embereket, szeret adni, és szeret önmaga is tanulni. Fontosnak tartja önmagunk és a világ megismerését, hogy kik is vagyunk, mik vagyunk, és mi a feladatunk itt a Földön. Érdeklődik a különféle filozófiák iránt, és megszállottan kutatja a válaszokat az élet alapvető kérdéseire. Mi az ember, honnan jön, hova megy, mi a dolga, hogyan élhet teljes, boldog életet.

A rászorulókért futottak Nagykanizsán

Fuss a nyúl után címmel szervezte meg a „Nyúlcipő” jótékonysági futását a nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ és a „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítvány a Csónakázó-tónál – tájékoztat a zaol.hu. A viadalra 135 fő regisztrált, ők 5 kilométeres gyaloglásban és futásban, 600 méteres futásban és 10 kilométeres futásban indulhattak. A nevezettek közt voltak profi futók, egyéni indulók, családok és szervezett csoportok is, sőt Balogh László polgármester is rajthoz állt. Nevezési díjként tartós élelmiszereket és édességeket fogadtak, amit a központ alapítványa a városban élő rászoruló családoknak és egyedülállóknak juttat el.

Díjeső a nagykanizsai pálinkakészítőknek

A sok díj mellett a legeredményesebb egyesületnek járó elismerést is bezsebelte a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület a Fejér vármegyei Perkátán nemrégiben megtartott Scientia Master Spirit Competition 2023 pálinka- és párlatversenyen – írja a zaol.hu. A Scientia Master Spirit Competition a létrehozása óta egyedi elképzelésekre támaszkodott, más hazai versenyektől eltérően speciális szakmai megoldásaival igyekszik a pálinka- és párlatkészítők minőségi munkáját támogatni. A verseny célja a párlatok és pálinkák szakmai bírálata, hogy valamennyi előállító visszajelzést kapjon az általa készített párlat érzékszervi tulajdonságairól. A kulturált fogyasztás elősegítése, az otthon készített párlatok minőségi javításának támogatása, a tradíciók megőrzése mellett azon előállítói és fogyasztói szemlélet kialakítása is céljuk, melynek fókuszában a magasabb minőségű élelmiszerek előállítása áll.

KESZTHELYI HÍREK

A Helikon azóta befutott egykori versenyzői randevúznak Keszthelyen

Csütörtökön délután, a Fő téri nyitóprogrammal megkezdődött a rendhagyó Helikoni Ünnepségek Keszthelyen, amely a – Veszprém-Balaton 2023 EKF-projekt támogatásával – ezúttal a „Találkozások ünnepe” alcímet viseli – írja a zaol.hu. A Fő téren tartott sajtótájékoztatón Manninger Jenő, Keszthely polgármestere elmondta: ezúttal kilépve a hagyományos ifjúsági tehetségkutató fesztivál keretei közül, egyszerre mutatkoznak be a tavalyi Helikon legkiemelkedőbb versenyprodukciói és legsikeresebb iskolái, valamint a korábbi években itt szerepelt és azóta országos hírnévre szert tett művészek és sztárfellépők. „A négynapos rendezvény visszatekintés és múltidézés is egyben, hűen tükrözve a helikoni szellemiséget, tovább vive a 200 éves örökséget”, jelentette ki a városvezető.

A balatoni régiónak is jut a vidékfejlesztési támogatásból

4400 milliárd forintnyi európai uniós támogatás áll rendelkezésre a vidékfejlesztésre a következő ciklusra. Erről Dr. Latorcai Csaba beszélt a Szent György-hegyen. A Balaton térsége turisztikailag nagyon fontos régió, így várhatóan sokan kaphatnak támogatást ezen a területen. A Balatoni térségben számos kiváló bortermő hely található. A Zalai Borvidék nedűit is egyre jobbnak értékeli a szakma. Keszthely környékén Cserszegtomajon és Reziben is számos díjnyertes bor készült. A Badacsonyi Borvidéken is rengeteg a szőlősgazda. Hegymagason is folyamatosan készítik az ízletes italokat. A tervek szerint a második félévtől kezdődően olyan agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat írnak ki, amelyek a kor kihívásainak, a gazdák várakozásainak felelnek meg. A Balaton térségét is kiemelte, mint Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai és idegenforgalmi régiója, melyet továbbra is támogatni kíván a kormány, úgy, hogy a látogatók és az itt élők elképzeléseinek is megfelelő legyen a fejlesztés.

Családbarát közösségi tér nyílt Keszthelyen

Családbarát közösségi tér nyílt Keszthelyen. A társadalmi igényt kielégítő kezdeményezés egy többgyermekes család ötlete alapján valósult meg. Céljuk, hogy segítsék a felkészülést a családdá válásra. A helyszínt megálmodó Csincsi Bernadett szakmájához kapcsolható tevékenységgel szeretett volna segíteni a környékbeli családokon. Dúlaként és gyermekágyas segítőként leginkább a kisgyermekes anyáknak nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra. Az UKUCS családbarát közösségi tér mentes bázis konyhát is üzemeltet; terveik szerint még májusban komatál-szolgáltatást indítanak, valamint a speciális étkezési szokásokkal élők is megtalálják náluk majd a vega, vegán, glutén-, tej-, tojás-, és cukormentes ételeket. Konyhájukat környezetbarát módon működtetik, lebomló tisztítószereket és csomagolóanyagokat használnak.