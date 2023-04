Népművészet 3 órája

Sok helyre eljut az Utazó Tojáskosárral Simon Katalin

Számos díjjal elismerték már a Cserszegtomajon élő Simon Katalin tojásíró munkásságát, így többek között kiérdemelte a tárgyalkotó népi iparművész és a népművészet ifjú mestere címeket is, a legnagyobb örömet mégis máig egy-egy mívesen díszített tojás, munkája végeredménye jelenti számára. No meg az, ha másoknak is átadhatja tudását.

Horváth Attila Horváth Attila

Fotós: Simon Katalin

Simon Katalin tanító a keszthelyi Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozik, s természetesen ott is megragad minden lehetőséget, hogy a gyerekeket elkápráztassa tudásával. Pályája kezdeteiről és önként vállalt missziójáról így vall honlapján: „Elvarázsolt a tojásírás. Miért? Mert hosszú órákon keresztül forgatom a kezemben ezt a tökéletes formát, de nem láthatom, csak a legvégén a munkám eredményét. Ugyanis a viasz leolvasztása az utolsó lépés. Ha valamit másképpen szeretnék látni, akkor nincs visszaút, újra kell kezdenem mindent. Célom, hogy a népművészet eme ágát tovább éltessem, és eljuttassam az emberekhez.” Fotós: Simon Katalin – Szerintem ezek a dolgok el vannak ültetve bennünk születésünktől fogva – bocsátotta előre Simon Katalin. – Én is már kisgyermek korom óta tevékenykedtem, különösen vonzódtam a kézügyességet igénylő dolgokhoz, szerettem mindig kipróbálni valami újdonságot. A tojásíráshoz úgy kerültem közel, hogy számomra régtől fogva fontosak az ünnepek és a hagyományok, ehhez kapcsolódik a hímestojás-készítés is. Akinek ennek kapcsán sokat köszönhetek, az sajnos, már nincs közöttünk, ő Ivanicsné Szabó Gitta, aki a mesterem volt. Ám először a nagymamám adott lúdtollat a kezembe, emlékszem, ahogy a sparheltnél álltunk és olvasztottuk a viaszt és írtuk a tojást. Egészen kis lány voltam akkor, ez az első tojásírós emlékem. Azóta is ezzel a technikával, az írókázással dolgozom. Fotós: Simon Katalin Simon Katalin többféle motívumot is előszeretettel használ, de egy ideje az érdeklődése az erdélyi motívumvilág felé fordult, és szívesen dolgozik a sárközi motívumkinccsel is. – Az olvasztott viasszal, illetve az írókával megrajzolom a mintázatot a tojás héjára, nagyon precízen végig kell gondolni, mit akarok, mert a viasz gyorsan megszilárdul, nincs mód és lehetőség javításra – magyarázta Katalin. – Miután a rajzolással kész vagyok, jön a festés, és ha az is megszilárdult, következhet a viasz leolvasztása. Nem könnyű, ezzel együtt bárki megpróbálkozhat vele, sose lehet tudni, kiben rejtőzik tehetség. A gyerekek is ügyesen bánnak az írókával, biztosan sikerélménye lesz mindenkinek, ha jó az eszköz és kap segítséget a kivitelezésben. Fotós: ZH Ezt a tudást és az élményt egy program, az Utazó Tojáskosár révén igyekszik minél többeknek átadni, a Tojásdíszítő Egyesület – melynek ő maga is tagja – anyagi támogatásával. Tizenhárom tojásdíszítő népművész járja az országot a húsvéti időszakban egy-egy „tyúkanyó-kosárral”, mely a szükséges eszközöket tartalmazza. Mint mondta, akárhová is megy, mindenhol nagy sikert arat a helyi közösségekben.

