A BAHART a közösségi oldalán adta hírül az ünnepi kalandjáték kezdetét.

“🐰Tapsifülesek lepték el a BAHART kikötőit! 🐇🥕🐰

🐰Húsvét közeledtével nagyon furcsa dologra lettünk figyelmesek a kikötőkben, pontosabban Siófok, Balatonfüred, Tihany, Fonyód, Keszthely és Badacsony hajóállomásokon. 😍

🐰A kis fülesek rengeteg tojást🪺rejtettek el, amiket most a húsvéti tojáskereső játék keretein belül megkereshettek🔍a BAHART kikötőkben🤩

A játék lényege, hogy meg kell találni az elhagyott kis húsvéti tojásokat🪺, melyek megkeresését a húsvéti nyuszi🐰szombat reggeltől engedélyezi!

Aki megleli őket, az a tapsifüles üzenetét is megtalálja, minden fontos egyéb információval.

❗️Fontos : A nyuszik5️⃣–5️⃣db értékes tojást hagytak el6️⃣ kikötőben.

A megtalált tojásokkal készítsetek nekünk egy képet 📸 és küldjétek el itt kommentben.

❗️Kérünk benneteket csak akkor vegyétek el a tojásokat🥚 a rejtekhelyükről, ha beváltjátok őket! Egy tojáskereső csapat csak egy tojást váltson be, hogy más is örömét lelhesse a kincsekben!

A tojást a kikötők jegypénztáraiban kollégáinknál tudjátok beváltani meglepetés húsvéti csomagunkra 😍"