A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendőrséggel közösen 2023. április 28-án, pénteken járműbemutatóval, füstsátorral és gyermekeknek szóló programokkal várja az érdeklődőket a zalaegerszegi Dísz téren, az Országos Rendőr- és Tűzoltónap alkalmából.

Akik ellátogatnak a rendezvényre, kipróbálhatják például azt, hogy milyen, amikor a tűzoltók behatolnak egy füsttel teli épületbe a füstsátor segítségével, és olthatnak tüzet tálcatűzoltó helyszínünkön. Be lehet majd ülni a tűzoltó járművekbe, és akár még be is lehet öltözni tűzoltónak!

Mindemellett hasznos információkkal gazdagodhatnak azok, akik ellátogatna a Tűzmegelőzési Bizottság sátrához, hiszen például a lakástüzek és szén-monoxid mérgezések megelőzéséről tájékozódhatnak, emellett teszteket is kitölthetnek.

Aki szeretne megismerkedni a tűzoltók munkájával, illetve érdeklődik a hivatás iránt, jöjjön el, és nézzen be a kulisszák mögé!

Időpont: 2023. április 28. péntek, 9-14 óra között Zalaegerszegen, a Dísz téren