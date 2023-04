A Horvátország virágoskertje (Hortus Croatiae) névvel illetett régió a fenntartható turizmus fejlesztéséért, a kontinens zöld és kultúrtörténeti céljainak teljesítésért érdemelte ki az elismerést. Alkalom ez arra, hogy az egykori Zala vármegye részét képező Muraköz hozzánk közel eső, határmenti térségébe látogassunk, felvillantva néhány ottani, kevésbé ismert jellegzetességet.

Felújított murai vízimalom, hátterében a gazda házával

A szóbanforgó Green Destinations (Zöld úti cél) díjat nemzetközileg elismert, nonprofit tanúsító szervezet adományozza, amelynek 2022 őszétől Magyarországon is van képviselete. E kitüntető cím először jutott horvátországi megyének, de jelentősége túlmutat az ország határain. A kis régiók kategóriában csak hárman előzik meg a világon: Izland a 103 négyzetkilométerrel, aztán Norvégia a három megyéjével, valamint a finnországi Aland szigetcsoport.

A felújított vízimalom belülről

Az ismert gyermekdal mintájára írhatnám: Nem megyünk mi messzire, csak a Mura mentére - a túloldalon. Kezdjük a Letenye utáni első településsel, Muracsánnyal (horvát neve Goričan). A lakott helytől délnyugatra, közel a magyar határhoz, a Berek patak mentén kisebb nekropoliszt (temetkezési helyet) tártak föl a régészek. A Kr.e. 9–5. századi időszakból származó halomsírokban talált leletek másolatát őrzik helyben, az eredetiek a csáktornyai múzeumba kerültek. A Mura menti régészeti park része a Kulturális túrák a vaskori tájakon elnevezésű útvonalnak, amely Magyarországot, Szlovéniát, Ausztriát és Horvátországot szeli át. Ezek az utak újfajta motivációt jelentenek a turistáknak. A látnivaló a természet és kulturális örökségünk megfigyelésére ösztönöz, ellensúlyozandó a XX. századi tömegturizmus nem kívánt hatásait.

Bemutató aranymosásból a Dráván

Maradjunk még a közelben! A szó szoros értelmében zöld turizmus érhető tetten Belicán. A szintén Letenye vonalában fekvő település címerét krumplivirág díszíti, annak jeleként, hogy a burgonya, a népélelmezési szempontból nagyon fontos növény az ország egyik kiemelt tenyészterülete Muraköz. A község főterén nagyméretű szobrot állítottak a „kalampérnak”. Nem kell innen messze utazni, hogy a Murán egykoron majd száz vízimalom valamely megmentett példányára leljünk. A sebes folyású vízen a molnárkodás mestersége a 18. századra nyúlik vissza, s a 20. század elején ért csúcsra. Az innenső oldalon, a megyénkbeli Molnáriban is volt őrlésre, darálásra, hántolásra és kásatörésre szolgáló vízimalom. Az utolsó ilyen szerkezet a túloldalon 1980-ban zárt be Žabnik (Békásd) határában, amit nemrégiben sikerült felújítani. Az ide látogató bepillantást nyerhet, miként élt az egykori gazda, akinek a parton álló háza is megtekinthető, az emeleten néprajzi gyűjteménnyel.

Ádám, az 500 éves tölgyfamatuzsálem az esztelen erdőirtás áldozata lett 1925-ben

Délebbre, a Dráva bal partjára érünk, oda, ahol a folyó a Murához közelít, átellenben a dél-zalai Kollátszeggel és Zrínyiújvárral. A célpont Donja Dubrava (Alsódomború), amely nevének másik fele nem éppen „domborúra” utal, sokkal inkább a terepet uraló erdőségekre, tölgyesekre, amelyek horvát neve „dubrava”. A Zrínyi által magyar oldalon épített földvár a kétezernél is több lakost számláló horvát község címerébe is bekerült. A település figyelmet érdemlő kézművesmúlttal rendelkezik. Hajdanán csizmadia dinasztiák sora tevékenykedett ott, majd száz tagja volt az őket tömörítő céhnek, amelyet Mária Terézia idejében alapítottak. E hagyományra alapozva nagyméretű, tölgyből faragott faszobrot állítottak a csizmának az egyik mester, Antun Benko háza előtt. Az arrafelé elterjedt naiv művészet képviselőinek munkája ember nagyságú, 170 centi magas és 160-as lábméretnek felel meg. A normál méretű lábbeli a kanizsai nagyvásárra is eljutott egykoron, sőt a keszthelyi Festetics grófok is rendeltek belőle. A magyar népdalban is megénekelt kemény szárú, rámás csizma bokában szabályosan ráncozott, így a néptáncosok is kedvelik.

Szemléletes formában a búzaőrlés folyamatába nyerhet betekintést az érdeklődő turista

Ugyancsak Dubrava a muraközi népdalkincs egyik fellegvára. Ezek az énekek a középkori gregorián dallamokat idézik, jellemzőjük a pentaton (ötfokú) hangsor. A dalok zenei kíséretéhez gyakran használnak cimbalmot vagy fúvós hangszereket. Ez utóbbiak megszólaltatói alkotják a rezesbandát, amelynek fontos hangszere a trombita, a mélyhangú tuba, a klarinét, valamint a nagydobra szerelt cintányér. A rezesbanda horvát neve „bandisti”. A tradicionális melódiák 2018-ban felkerültek az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára. Az őshonos muraközi népdalkincs rövidesen külön házat kap a dubravai Hirschler család egykori palotájában.

Nem messze innen, Donji Vidovec (Muravid) az aranymosás prezentációs helye. A Drávai aranyászok című álladó kiállítást központi költségvetésből finanszírozzák, s létrehozásával azt is lehet majd látni, miként jutottak eme nemes fémhez régen a mesterség művelői.

Maradva a határ mentén: Muraszerdahely közelében, Muraszentkereszten (horvát neve Križovec) Két folyó ölelésében címmel alakítottak ki látogatóközpontot, amely a megye táji, történelmi és kulturális értékeit vonultatja fel. Külön teremben állítottak emléket a nép által Ádámnak keresztelt tölgyfának. A famatuzsálem ötszáz évig élt, 1925-ben vágták ki, amiről korabeli fénykép is tanúskodik. Az egész vidéken az idő tájt számolták fel a Festeticsek birtokait, s a felparcellázott területeken az új tulajdonosok ész nélküli erdőirtásba kezdtek. A pusztítás áldozata lett Drávadiós (Orehovica) határában Ádám. A feljegyzések szerint méretes törzsét 17 pár ökör vontatta ki az erdőből, majd további hat pár ló a gatterig (fűrészüzemig.)

Elegáns piceszer Észak-Muraközben

Hazafelé Észak-Muraköznek tartva, a muraszerdahelyi és lendvai határátkelő felé, nem győzünk gyönyörködni a környék szőlőskertjeiben. Stridóvár határában látványnak sem utolsó, ahogy a domboldalakat körbeölelik a gondozott, kordonművelésű ültetvények. Itt terem a környék zászlósborának alapanyagot adó őshonos tőke, a pušipel, amely a mi furmintunkkal rokon. Mielőtt e nedűt megkóstoljuk, harapunk valamit az egyik pinceszeren. Az italhoz igazán illik a lesütött vindős disznóhús, amelyet bödönben, apróra vágott zsírban tárolnak és tartósítanak, majd fogyasztás előtt nyilván felmelegítenek. „Köretként” kukoricalisztből frissan sütött kenyeret majszolunk. Főfogásként választhatjuk még a Murából előttünk kifogott halat, amelyet szintén a „kukuruz” (tengeri) megőrölt lisztjében forgatnak meg. Desszertnek jöhet a muraközi rétes. Ez valódi kalóriabomba, nem egy, hanem mindjárt négyféle töltelékkel. A tésztalapok közé dió, mák, alma és túró kerülhet.

Antun Benko a normál és az extra méretű, fából faragott lábbelivel, amely 160-as méretnek felel meg

Útközben „hop on, hop off” feliratú, felül nyitott különbusszal találkozunk. A kijelölt megállók bármelyikében föl- és leszállhat a turista, miközben alkalma nyílik megtekinteni az arra érdemes helyeket. Ily módon a borutak is bejárhatók úgy, hogy az utas nyugodtan poharazgathat, nem kell a rendőri szondázástól tartania.