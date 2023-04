A kanizsai állatmenhely gondjairól néhány napja a zaol.hu portálon is beszámoltunk. Az önzetlen támogatók segítségére most is számíthattak, a jó ügy érdekében összefogott Nagykanizsa. Ottjártunkkor szinte egymásnak adták a kilincset az adományozók. Köztük volt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki több zsák száraz kutyatáppal érkezett. Elmondta: gyakran meglátogatja a menhelyet, s hozzátette, a polgármestersége idején számos olyan fejlesztés valósult meg, mely a mai napig biztosítja az állatok kényelmesebb ellátását.

– Most viszont támogatásra, állateledelre van szüksége a menhelynek, hogy a meglévő szűkös anyagi forrásaikhoz ne kelljen hozzányúlni – mondta. – Ezért érkeztem 50 kilogramm száraz eledellel, hogy segítsük a közel száz kutya és több mint tíz macska megfelelő napi táplálását.

Varga Károlyné, az egyesület elnöke örül annak, hogy az ilyen nehéz időkben is sokan gondolnak az állatokra. Kiemelte: az állatmenhelyen sok pénzt emészt fel a kutyák és a macskák gondozása, napi tisztán tartása, de a múlt havi állatorvosi költségük is magas volt, 800 ezer forintra rúgott.