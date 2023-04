Az iharosi Horváth Győző ilyen polgármester.

– Gyerekkoromban kerültem a hangszerrel kapcsolatba, amikor a bátyámat tanította orgonálni az akkori kántorunk, Győrfy Jóska bácsi. A bátyám megmutatta az első alapfogásokat, utána már autodidakta módon tanultam a többit – idézte fel a kezdeteket. – Igazából megmaradt a dolog hobbi szinten, pár alkalommal fordult csak elő, hogy egy-gy iharosi misét végigjátszottam beugróként, de pályaszerűen nem terveztem a kántorizálást. Aztán az utóbbi időkben ritkán ültem már billentyű előtt. Ha olyan templomban járok, ahol van lehetőség kipróbálni az orgonát, akkor szívesen játszom most is. Ahogy mondani szokták, az orgona a hangszerek királynője, megtisztelő az ember számára, ha egy-egy ilyen királyi hangszert megszólaltathat. Így történt ez Csíkdelnén is 2018-ban. Az amúgy is különleges helyen, a falutól távolabb, a mező közepén álló középkori Keresztelő Szent János-templom látogatásakor az akkori harangozó nyitotta ki a templomot és megkérdeztem tőle, hogy lehetne-e játszani a hangszeren. Mire azt válaszolta, hogy igen, de csak egyházi énekeket. Válaszul jeleztem felé nevetve, hogy másfajta éneket nem is tudok orgonán...