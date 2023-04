Előbb a helyi óvodások tavaszköszöntő műsorát figyelte a vendégek videokamerákkal és fényképezőgépekkel bőségesen felszerelkezett hada, majd Kerekes Zoltán, a nyugat-balatoni „kistigrisek” plébánosa megáldotta az oltóvesszőket. Később Partics Gyula, a cserszegtomaji tündérkert-mozgalom alapítója oltástechnikákat mutatott be, a Szezon Kosár Bevásárló Közösség pedig helyi termék- és sonkavásárral hívogatta az érdeklődőket, emellett lehetett tavaszi fűszernövényeket és magokat is vásárolni.

Megnyitójában Gál Lajos polgármester arról beszélt: a piacnyitással együtt Gyümölcsoltó Boldogasszonyt is ünneplik.

Gál Lajos: Továbbra is támogassák az egészséges hazai termékeket előállító gazdálkodókat! Fotós: Péter B. Árpád

A település első embere emlékeztetett, „14 éve elindult egy folyamat, amelyre büszkék vagyunk, hiszen nemcsak egy piac, hanem egyben közösségi tér is nyílt Gyenesdiáson, amelynek vonzó hangulata idehozza mindazokat, akik kíváncsiak a Balaton-partra, s mellette vágynak az egészséges ízekre, amelyek itt megtalálhatók”. Gál Lajos felhívta a figyelmet: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Jézus fogantatásának s az angyali üdvözletnek az ünnepe, amelyre a nagyközségben is tisztelettel tekintenek, és ápolják is a hozzá kötődő hagyományokat, akárcsak a szőlő- s gyümölcskultúrát, vagy éppen a térség burgonyatermesztő tradícióit.

– Gyenesdiás büszke a kulturális és kertészeti értékeire egyaránt – emelte ki a polgármester. – Ilyenkor összeér a kör: a természet ébredése, a növények szeretete s védelme, valamint az állatok tisztelete. Büszkék vagyunk arra, hogy gyermekeink is cselekvő részesei programjainknak, és ezzel egymáshoz kapcsolódnak a generációs tapasztalatok, élmények. Hiszem: ez viszi előre nemcsak a családokat, hanem az egész közösséget is.

Gál Lajos elmondta, mostantól hétvégente programok várják itt a vendégeket, pünkösdtől pedig naponta kinyit a piac, amely éppoly’ vonzó a látogatók körében, akárcsak a Balaton és a Keszthelyi-hegység. Azt kérte a vásárlóktól: továbbra is támogassák az egészséges hazai termékeket előállító gazdálkodókat!