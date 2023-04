A civil szervezet közleménye szerint aki csatlakozni szeretne az érintett élőlények védelmét is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű programhoz, nincs más teendője, mint a kertjében, vagy a lakhelyéhez közeli parkban látható madarakat, gyakoribb kétéltűeket, hüllőket, lepkéket és emlősöket megfigyelni, majd a megfigyeléseit okostelefonos alkalmazás segítségével beküldeni.

A résztvevők a nap folyamán bármikor tölthetnek fel adatot, hiszen a kertben bármelyik pillanatban felbukkanhat egy-egy új faj képviselője. Az adatbeküldő felületen a tavaszi időszak miatt a madarak esetén lehetőség lesz viselkedési adatokat is feltölteni - tehát rögzíthető, amikor például két madár párba áll, aztán fészket épít, fiókát etet, de akár az is, ha esetleg elpusztult madarat találunk. Az MME Téli madárles akciójához hasonlóan a leggyakoribb fajok határozását egy, az applikáción belüli mini határozó is segíti, ami az egyes fajok kártyájára való dupla koppintással hívható elő.

Az akció részletei megismerhetők az MME honlapján.

A programot az Európai Unió LIFE Nature alapjának „Közösen a természetért” pályázata támogatja. Hasonlóan az MME új, TermészetLesen elnevezésű programcsomagjának többi eleméhez. Ezek között a tavaszi akcióval párhuzamosan fut a Gólyales, áprilisban pedig indul a Fecskeles is - az első Téli madárles akció pedig a kilenchetes adatgyűjtés után, február 28-án zárult. Tervben van még az autók által elütött, illetve áramütés, ablaknak ütközés, vagy egyéb ok miatt elpusztult állatok bejelentését is lehetővé tevő applikáció indítása is.