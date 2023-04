Emlékszem, hogy gyermekkoromban valóban divat volt, hogy élő állatot kaptunk ajándékba. Ám akkor még az állatvédelem is gyermekcipőben járt, s a felelős állattartásról sem tartottak ismeretterjesztő előadásokat.

Az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi-, Elemző és Módszertani Központja szakmai támogatásával működő Állatvédelem gyerekeknek csapata NyusziSTOP! kampányt hirdetett. Hírportálunkhoz eljuttatott közleményükben Dr. Vetter Szilvia PhD, a központ vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy élő állatot ne adjunk ajándékba! Húsvétkor is gyakran találkozunk azzal, hogy néhány napnyi gondoskodás után megválnak az állattól. Ez nem csak etikátlan, de bűncselekmény is, hiszen aki gerinces állatát elűzi, elhagyja, kiteszi, akár 2 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat, mondta a központ vezetője.

Dr. Koska Hedvig, az Állatvédelem gyerekeknek főszerkesztője elmondta: az Állatbarát Kihívást 2023 januárjában indították el azzal a céllal, hogy a pedagógusokat egész évben motiválják a felelős állattartás és állatvédelem oktatására. A Kihíváshoz már több száz pedagógus csatlakozott, melynek köszönhetően naponta találkozhatnak a gyermekek az állatok világával, legyen szó társ-, haszon- vagy vadon élő állatról.

A NyusziSTOP! kampányban olyan képet vagy videót várnak a szervezők 2023. április 10-ig, hétfőig, ahol jól látható vagy hallható az alábbi mondatok valamelyike: NyusziSTOP! Ne vásárolj élő állatot Húsvétra! Maradj a plüssnél! vagy NyusziSTOP! Ne vásárolj élő állatot Húsvétra! Maradj a csokinál!

Az szervezők kérik, az elkészült képet vagy videót nyilvánosan osszák meg közösségi oldalukon és jelöljék meg az Állatvédelem gyerekeknek oldalát, illetve küldjék el kommentben is az elkészült alkotást. A Kampányra már számos videó érkezett, a Homokkerti Pitypang Óvoda gyermekeinek üzenete itt látható: https://fb.watch/jKnOyPdCyu/