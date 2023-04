A versenyre 33 gazda nevezett, köztük a kertbarát kör 22 tagja. A borok közül 50 minta volt fehér, 23 vörös és 13 rozé. A bizottsági elnökök közül dr. Brazsil József, a Da Bibere Borlovagrend nagymestere úgy fogalmazott: bár a gazdák többsége ezúttal is nagyon jó munkát végzett, ám Miklósfán általában szebb, jobb borokkal szoktak találkozni. Németh Géza becsehelyi polgármester szerint az elmúlt év nehézségei érződtek a borokon, hiszen a gazdáknak szárazsággal, forrósággal, aszállyal is meg kellett küzdeniük, Simon Zoltán borvidéki elnök szerint pedig éppen ezért nyers savak jellemzőek az évjárat boraira, ami már nem javítható, illetve néhány esetben kénezési problémával is találkoztak.

A zsűri döntése alapján a fehér borok közül 13 kapott arany, 25 ezüst, 11 pedig bronz minősítést, míg egyet oklevéllel jutalmaztak. A vörös mintákból kettő érdemelt aranyat, 15 ezüstöt, öt bronzot, s itt is egynek ítéltek oklevelet. A rozék közt egy arany, hat ezüst, négy bronz, illetve két oklevél eredmény született. Miklósfa legjobb bora címet Sajni Lívia királyleánykája nyerte el. A vidék legjobb fehér bora Rodek Attila rozáliája lett, a legjobb rozát Mihovics István készítette izabella szőlőből, míg a vörösek közül Megyes Ernő blauburgere kapta a legmagasabb pontszámot.