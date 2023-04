A Nyugati-csoport rangadóját Nagykanizsán rendezik, ahol vasárnap 16 órától a Veszprém lesz a vendég.

A második helyezett kanizsai csapat fogadja harmadik veszprémit, s egy ilyen párosítás minden sportágban és bajnokságban rangadót jelent. a hétközi fordulót az FC Nagykanizsa és a Veszprém is győzelemmel zárta, így maradt a négy pont különbség közöttük, ami egyre olvadhat egy hazai siker esetén.

– Négy hiányzónk biztosan lesz – mondta el kérdésünkre Gombos Zsolt, az FCN vezetőedzője. – Kószás Krisztián még nem épült fel, ahogy Béli Milán sem, Varga Dominik a szerdai találkozón sérült meg, Kovalovszky Máté pedig begyűjtötte az ötödik sárga lapját. Mindegy kik a hiányzók, én bízok a fiúkban, hogy akik pályára lépnek, ők megmutatják, hogy jóü csapat vagyunk. Nehezebb mérkőzésre számítok, mint szerdán az ETO Akadémia ellen volt, hiszen a Veszprém amellett, hogy technikás és erős csapat, kellően rutinos is. A három pontot szeretnénk megszerezni, és felszabadultan szeretnénk játszani.

A ZTE FC II. csapata vasárnap már 11 órától pályára lép, és az éppen előtte álló Komáromot fogadja. Egy hazai siker mindenképpen jól jönne most az egerszegi fiataloknak.

Ahogy a Technoroll Teskándnak is, amely vasárnap 16 órakor a sereghajtó Zsámbék vendége lesz. A Zsámbék szerdán a Veszprém vendége volt és csak minimális különbséggel kapott ki (1-0), a Teskánd pedig a Kelen SC otthonában ért el döntetlent (2-2). Ahogy korábban Pergel Attila, a Teskánd vezetőedzője lapunknak nyilatkozta ez a hét sorsdöntő is lehet, s ahhoz, hogy menekülni próbáljanak a kieső zónából – jelenleg 17. a zalai csapat – a lehető legtöbb pontot kellene kihozni ebből a két mérkőzésből. Nos, a négy pont még összejöhet...