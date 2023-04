Idén is megszervezi nyári napközis táborát az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. A természet iránt érdeklődő gyermekeket három turnusban is fogadják. A Tarkalepke Napközis Táborban többek közt túrák, a nemzeti park területén található tanösvények felfedezése, az Őrségben élő állatokkal és növényekkel való ismerkedés, lepkevadászat és kézműves foglalkozások várnak a résztvevőkre, de a fenntarthatóság és környezetünk védelme témakörben is lesznek foglalkozások. A résztvevők megtekinthetik továbbá a szalafő-pityerszeri Őrségi Népi Műemlékegyüttest is.

A június 26. és 30., július 17. és 21., valamint augusztus 7. és 11. között megrendezendő táborok bázisa az őriszentpéteri Harmatfű Természetiskola lesz, ahova turnusonként maximum 25 gyermek jelentkezését tudják fogadni. Jelentkezni legkésőbb május 31-ig, a nemzeti park igazgatóságnál lehet.